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БЕЗ КРЫШИ НАД ГОЛОВОЙ

БЕЗ КРЫШИ НАД ГОЛОВОЙ
10.08.18 | Главные темы / Cобытия
Рабочая группа проверила ход капремонта кровли по ул. Штефана, 10 (видео)
С ДНЕМ СТРОИТЕЛЯ!

С ДНЕМ СТРОИТЕЛЯ!
10.08.18 | Главные темы / Cобытия
Глава ЗАТО Железногорск Игорь Куксин поздравил железногорцев с Днем строителя
В ПАМЯТИ НАРОДНОЙ

В ПАМЯТИ НАРОДНОЙ
10.08.18 | Главные темы / Cобытия
Сегодня в Железногорске открыли мемориальную доску в честь легендарного
РАДИОПРОГРАММА ОТ 10 АВГУСТА

РАДИОПРОГРАММА ОТ 10 АВГУСТА
10.08.18 | Главные темы / Cобытия / Радиопередачи
РАДИОПРОГРАММА ОТ 10 АВГУСТА
ПРОГРАММА "КСТАТИ" ОТ 9 АВГУСТА

ПРОГРАММА "КСТАТИ" ОТ 9 АВГУСТА
09.08.18 | Главные темы / Cобытия / Телепередачи
Гость в студии - руководитель железногорского хосписа Виктор Стародубцев

БЕЗ КРЫШИ НАД ГОЛОВОЙ

10.08.18 | Раздел: Главные темы / Cобытия | Просмотров: 17 | Автор: Галина Процкая

Рабочая группа проверила ход капремонта кровли по ул. Штефана, 10

Наталья Булгак, Ольга Аксенова



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Дернов Сергей Александрович, в новости: КАДЕТСКИЙ КОРПУС В ЖЕЛЕЗНОГОРСКЕ

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