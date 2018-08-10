БЕЗ КРЫШИ НАД ГОЛОВОЙ
10.08.18 | Раздел: Главные темы / Cобытия | Просмотров: 17 | Автор: Галина Процкая
Рабочая группа проверила ход капремонта кровли по ул. Штефана, 10
Наталья Булгак, Ольга Аксенова
ПОХОЖИЕ СТАТЬИ:
26 июня 2018 | Раздел: Главные темы / CобытияЖелезногорцы всеми способами спасаются от палящего солнца (видео)
14 июня 2018 | Раздел: Главные темы / CобытияНоворожденного верблюжонка в открытый вольер выведут в конце июня (видео)
7 мая 2018 | Раздел: Главные темы / CобытияЖелезногорские школьники заступили на «Вахту памяти»
14 января 2016 | Раздел: Главные темы / CобытияНа доме по проспекту Курчатова, 42 все-таки проведут ремонт кровли
КОММЕНТАРИИ ПОЛЬЗОВАТЕЛЕЙ
Марина, в новости: ПОЖИЛА КРАСИВО!
Kellen, в новости: ПОЖИЛА КРАСИВО!
Горожанин, в новости: КАДЕТСКИЙ КОРПУС В ЖЕЛЕЗНОГОРСКЕ