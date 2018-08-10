Рабочая группа проверила ход капремонта кровли по ул. Штефана, 10 (видео)

БЕЗ КРЫШИ НАД ГОЛОВОЙ

Глава ЗАТО Железногорск Игорь Куксин поздравил железногорцев с Днем строителя

С ДНЕМ СТРОИТЕЛЯ!

Сегодня в Железногорске открыли мемориальную доску в честь легендарного