ПРОГРАММА "КСТАТИ" ОТ 9 АВГУСТА
09.08.18 | Раздел: Главные темы / Cобытия / Телепередачи | Просмотров: 6 | Автор: Галина Процкая
Гость в студии - руководитель железногорского хосписа Виктор Стародубцев - рассказывает о благотворительном концерте в парке, который пройдет 18 августа
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