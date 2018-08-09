ЛИФТЫ ЗАМЕНЯТ

За два года в крае заменят 883 лифта по программе капремонта

Сегодня специалисты министерства промышленности, энергетики и жилищно-коммунального хозяйства встретились с представителями подрядных организаций, выполняющих замену лифтов в многоквартирных домах по региональной программе капитального ремонта. В обсуждении приняли участие руководство Фонда капитального ремонта Красноярского края, специалисты управлений капитального строительства, наделенных функциями технического заказчика.

В краткосрочном плане региональной программы капремонта многоквартирных домов на 2018-2019 годы планируется заменить 883 лифта в 286 многоквартирных домах 13 городов и районов края. В их числе Красноярск, Канск, Дивногорск, Ачинск, Минусинск, Назарово, Норильск, Сосновоборск, Шарыпово, Железногорск, Зеленогорск, Кежемский и Таймырский Долгано-Ненецкий муниципальный районы.

Источник: krskstate.ru