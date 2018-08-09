Главная Сообщить новость Обратная связь Добавить в закладки
Регистрация Войти
ПРОГРАММА "КСТАТИ" ОТ 9 АВГУСТА

ПРОГРАММА "КСТАТИ" ОТ 9 АВГУСТА
09.08.18 | Главные темы / Cобытия / Телепередачи
Гость в студии - руководитель железногорского хосписа Виктор Стародубцев
ЛИФТЫ ЗАМЕНЯТ

ЛИФТЫ ЗАМЕНЯТ
09.08.18 | Главные темы / Cобытия
В Железногорске заменят лифты по региональной программе капремонта
ОГНЕННОЕ ШОУ

ОГНЕННОЕ ШОУ
09.08.18 | Главные темы / Cобытия / Культура
11 августа перед Центром досуга пройдет гала-концерт V фестиваля «Игры огня»
РАДИОПРОГРАММА ОТ 9 АВГУСТА

РАДИОПРОГРАММА ОТ 9 АВГУСТА
09.08.18 | Главные темы / Cобытия / Радиопередачи
РАДИОПРОГРАММА ОТ 9 АВГУСТА
НОВОСТИ "ВРЕМЯ МЕСТНОЕ" ОТ 8 АВГУСТА

НОВОСТИ "ВРЕМЯ МЕСТНОЕ" ОТ 8 АВГУСТА
09.08.18 | Главные темы / Cобытия / Телепередачи
НОВОСТИ "ВРЕМЯ МЕСТНОЕ" ОТ 8 АВГУСТА

ЛИФТЫ ЗАМЕНЯТ

09.08.18 | Раздел: Главные темы / Cобытия | Просмотров: 33 | Автор: Галина Процкая

За два года в крае заменят 883 лифта по программе капремонта

Сегодня специалисты министерства промышленности, энергетики и жилищно-коммунального хозяйства встретились с представителями подрядных организаций, выполняющих замену лифтов в многоквартирных домах по региональной программе капитального ремонта. В обсуждении приняли участие руководство Фонда капитального ремонта Красноярского края, специалисты управлений капитального строительства, наделенных функциями технического заказчика.

В краткосрочном плане региональной программы капремонта многоквартирных домов на 2018-2019 годы планируется заменить 883 лифта в 286 многоквартирных домах 13 городов и районов края. В их числе Красноярск, Канск, Дивногорск, Ачинск, Минусинск, Назарово, Норильск, Сосновоборск, Шарыпово, Железногорск, Зеленогорск, Кежемский и Таймырский Долгано-Ненецкий муниципальный районы.

Источник: krskstate.ru



Нравится 0





Ваше Имя:   Ваш E-Mail:  

  • bowtiesmilelaughingblushsmileyrelaxedsmirk
    heart_eyeskissing_heartkissing_closed_eyesflushedrelievedsatisfiedgrin
    winkstuck_out_tongue_winking_eyestuck_out_tongue_closed_eyesgrinningkissingstuck_out_tonguesleeping
    worriedfrowninganguishedopen_mouthgrimacingconfusedhushed
    expressionlessunamusedsweat_smilesweatdisappointed_relievedwearypensive
    disappointedconfoundedfearfulcold_sweatperseverecrysob
    joyastonishedscreamtired_faceangryragetriumph
    sleepyyummasksunglassesdizzy_faceimpsmiling_imp
    neutral_faceno_mouthinnocent

Вопрос: Напишите ответ на пример словом: 5+5=
Ответ:


ПОХОЖИЕ СТАТЬИ:
"КАПИТАЛЬНАЯ" ТЕМА

"КАПИТАЛЬНАЯ" ТЕМА
20 июля 2018 | Раздел: Главные темы / Cобытия
В 20-ти многоквартирных домах Железногорска завершены капитальные ремонты
ИДЕТ ПРИЕМ ЗАЯВОК

ИДЕТ ПРИЕМ ЗАЯВОК
6 марта 2018 | Раздел: Главные темы / Cобытия
Продолжается конкурс по отбору организаций для выполнения работ по капремонту многоквартирных домов
С КОГО СПРАШИВАТЬ?

С КОГО СПРАШИВАТЬ?
26 октября 2016 | Раздел: Главные темы / Cобытия
Губернатор Красноярского края поручил провести капремонт 500 домов в 2017 году
КАПРЕМОНТ НАШ НАСУЩНЫЙ!

КАПРЕМОНТ НАШ НАСУЩНЫЙ!
11 декабря 2015 | Раздел: Главные темы / Cобытия
84% железногорцев платят за капитальный ремонт

КОММЕНТАРИИ ПОЛЬЗОВАТЕЛЕЙ

Марина, в новости: ПОЖИЛА КРАСИВО!
Kellen, в новости: ПОЖИЛА КРАСИВО!
Дернов Сергей Александрович, в новости: КАДЕТСКИЙ КОРПУС В ЖЕЛЕЗНОГОРСКЕ
Дернов Сергей Александрович, в новости: КАДЕТСКИЙ КОРПУС В ЖЕЛЕЗНОГОРСКЕ

АФИША ГОРОДА

музей железногорска
центр досуга
железногорский театр оперетты
железногорский парк им. Кирова

СЛУЖБА 112

РЕКЛАМА

ПОГОДА

ПОПУЛЯРНЫЕ ПУБЛИКАЦИИ

ВСЕ ФЛАГИ В ГОСТИ К НАМ! МАСТЕР-КЛАСС ДЛЯ ВОДИТЕЛЕЙ НАВСТРЕЧУ ВЫБОРАМ ЧЕМ ХОРОШ "ХОРОШИЙ"? ПОЖИЛА КРАСИВО! КОММУНАЛЬНЫЕ РАСКОПЫ

АРХИВ ПУБЛИКАЦИЙ

«    Август 2018    »
ПнВтСрЧтПтСбВс
 12345
6789101112
13141516171819
20212223242526
2728293031 
Август 2018 (41)
Июль 2018 (133)
Июнь 2018 (118)
Май 2018 (117)
Апрель 2018 (121)
Март 2018 (109)
Copyright © 2018 tv.k26.ru | свежее телевидение и радио
© Перепечатка материалов и использование их в любой форме, в том числе и в электронных СМИ, возможны только с письменного разрешения администрации МП "Инфоцентр".