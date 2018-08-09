ОГНЕННОЕ ШОУ

11 августа перед Центром досуга пройдет гала-концерт V фестиваля «Игры огня»

На площади выступят более 50 фаерщиков из Сочи, Красноярска, Новокузнецка, Иркутска, Новосибирска, Абакана, Ачинска, Томска. Железногорск представят арт-группа «FaBuLa», шоу-группа ДК «Огненный павлин» и коллектив ТКЗ «Welding».

Начало в 21.00. Выступление состоится при любой погоде. Продолжительность концерта около двух часов.

Отметим, фестиваль участвует в конкурсном мероприятии #РОСАТОМВМЕСТЕ в номинации «Лучшие муниципальные практики». Победа Железногорска в этом конкурсе позволит получить грант на развитие городских проектов. Для этого необходимо голосовать за понравившиеся проекты на сайте #РОСАТОМВМЕСТЕ.