ПРЯМАЯ ЛИНИЯ

В редакции газеты «Город и горожане» 16 августа состоится прямая линия с начальником МУ МВД России по ЗАТО г.Железногорск Михаилом Кеушем

Тема - «Итоги оперативно-служебной деятельности правоохранительных органов за первое полугодие 2018 года».

Телефон прямой линии редакции 74-66-11.

Начало в 12.00.

Вопросы и предложения можно также оставить в социальных сетях газеты "Город и горожане" «ВКонтакте», «Одноклассники», «Фейсбук» и «Инстаграм» (официальные группы газеты) в комментариях под анонсом.