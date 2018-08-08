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ПРЯМАЯ ЛИНИЯ

08.08.18 | Раздел: Главные темы / Cобытия | Просмотров: 16 | Автор: Галина Процкая

В редакции газеты «Город и горожане» 16 августа состоится прямая линия с начальником МУ МВД России по ЗАТО г.Железногорск Михаилом Кеушем

Тема - «Итоги оперативно-служебной деятельности правоохранительных органов за первое полугодие 2018 года».
Телефон прямой линии редакции 74-66-11.

Начало в 12.00.

Вопросы и предложения можно также оставить в социальных сетях газеты "Город и горожане" «ВКонтакте», «Одноклассники», «Фейсбук» и «Инстаграм» (официальные группы газеты) в комментариях под анонсом.



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