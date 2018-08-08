НАРОДНЫЙ ОПРОС

Принимаются предложения горожан по маршрутной сети Железногорска



В целях формирования маршрутной сети ЗАТО г. Железногорск на 2019 год администрация города проводит сбор предложений по работе городского транспорта.



Предложения можно присылать на электронную почту: opros@adm.k26.ru или принести в общественную приемную Администрации ЗАТО г. Железногорск (кабинеты 101 и 102) до 15 августа 2018 года.



Маршрутную сеть на территории Железногорска можно посмотреть по это ссылке http://admk26.ru/novosti/nid-12519.html