НАРОДНЫЙ ОПРОС
08.08.18 | Раздел: Главные темы / Cобытия | Просмотров: 18 | Автор: Галина Процкая
Принимаются предложения горожан по маршрутной сети Железногорска
В целях формирования маршрутной сети ЗАТО г. Железногорск на 2019 год администрация города проводит сбор предложений по работе городского транспорта.
Предложения можно присылать на электронную почту: opros@adm.k26.ru или принести в общественную приемную Администрации ЗАТО г. Железногорск (кабинеты 101 и 102) до 15 августа 2018 года.
Маршрутную сеть на территории Железногорска можно посмотреть по это ссылке http://admk26.ru/novosti/nid-12519.html
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