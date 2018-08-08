ПРОТРЕЗВЕЛ В ПОЛИЦИИ

Возбуждено уголовное дело в отношении нетрезвого водителя, который управлял экскаватором-погрузчиком

Инспекторы ДПС на одной из улиц Железногорска остановили экскаватор, который неравномерно колесил по дороге. В ходе беседы с 41-летним водителем, полиция почуяла запах алкоголя. Освидетельствование выявило 0,51 промилле этилового спирта в выдыхаемом воздухе.

При проверке документов выяснилось, что в июле прошлого года мужчина за аналогичное нарушение решением суда был лишен права управления транспортным средством на полтора года. Но, несмотря на действующее наказание, снова сел за руль в совершенно нетрезвом виде.

На место ЧП была направлена следственно-оперативная группа. Экскаватор-погрузчик был изъят и передан законному владельцу (подозреваемый арендовал у него погрузчик). Экскаваторщика доставили на отдых в полицию.

Возбуждено уголовное дело по статье УК РФ «Нарушение правил дорожного движения лицом, подвергнутым административному наказанию». Веселый водила может загреметь на срок до 2 лет.

Фото: МУ МВД России по ЗАТО г. Железногорск