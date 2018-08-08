Главная Сообщить новость Обратная связь Добавить в закладки
Регистрация Войти
ПРЯМАЯ ЛИНИЯ

ПРЯМАЯ ЛИНИЯ
08.08.18 | Главные темы / Cобытия
В редакции газеты «ГиГ» пройдет прямая линия с начальником МУ МВД России по
НАРОДНЫЙ ОПРОС

НАРОДНЫЙ ОПРОС
08.08.18 | Главные темы / Cобытия
Принимаются предложения горожан по маршрутной сети Железногорска
ПРОТРЕЗВЕЛ В ПОЛИЦИИ

ПРОТРЕЗВЕЛ В ПОЛИЦИИ
08.08.18 | Главные темы / Происшествия
По улицам Железногорска колесил пьяный экскаваторщик
РАДИОПРОГРАММА ОТ 8 АВГУСТА

РАДИОПРОГРАММА ОТ 8 АВГУСТА
08.08.18 | Главные темы / Cобытия / Радиопередачи
РАДИОПРОГРАММА ОТ 8 АВГУСТА
НОВОСТИ "ВРЕМЯ МЕСТНОЕ" ОТ 7 АВГУСТА

НОВОСТИ "ВРЕМЯ МЕСТНОЕ" ОТ 7 АВГУСТА
08.08.18 | Главные темы / Cобытия / Телепередачи
НОВОСТИ "ВРЕМЯ МЕСТНОЕ" ОТ 7 АВГУСТА

ПРОТРЕЗВЕЛ В ПОЛИЦИИ

08.08.18 | Раздел: Главные темы / Происшествия | Просмотров: 30 | Автор: Галина Процкая

Возбуждено уголовное дело в отношении нетрезвого водителя, который управлял экскаватором-погрузчиком

Инспекторы ДПС на одной из улиц Железногорска остановили экскаватор, который неравномерно колесил по дороге. В ходе беседы с 41-летним водителем, полиция почуяла запах алкоголя. Освидетельствование выявило 0,51 промилле этилового спирта в выдыхаемом воздухе.

При проверке документов выяснилось, что в июле прошлого года мужчина за аналогичное нарушение решением суда был лишен права управления транспортным средством на полтора года. Но, несмотря на действующее наказание, снова сел за руль в совершенно нетрезвом виде.

На место ЧП была направлена следственно-оперативная группа. Экскаватор-погрузчик был изъят и передан законному владельцу (подозреваемый арендовал у него погрузчик). Экскаваторщика доставили на отдых в полицию. 

Возбуждено уголовное дело по статье УК РФ «Нарушение правил дорожного движения лицом, подвергнутым административному наказанию». Веселый водила может загреметь на срок до 2 лет.
Фото: МУ МВД России по ЗАТО г. Железногорск



Нравится 1





Ваше Имя:   Ваш E-Mail:  

  • bowtiesmilelaughingblushsmileyrelaxedsmirk
    heart_eyeskissing_heartkissing_closed_eyesflushedrelievedsatisfiedgrin
    winkstuck_out_tongue_winking_eyestuck_out_tongue_closed_eyesgrinningkissingstuck_out_tonguesleeping
    worriedfrowninganguishedopen_mouthgrimacingconfusedhushed
    expressionlessunamusedsweat_smilesweatdisappointed_relievedwearypensive
    disappointedconfoundedfearfulcold_sweatperseverecrysob
    joyastonishedscreamtired_faceangryragetriumph
    sleepyyummasksunglassesdizzy_faceimpsmiling_imp
    neutral_faceno_mouthinnocent

Вопрос: Напишите ответ на пример словом: 2+5=
Ответ:


ПОХОЖИЕ СТАТЬИ:
НОЧНАЯ ПОГОНЯ

НОЧНАЯ ПОГОНЯ
13 ноября 2017 | Раздел: Главные темы / Происшествия
Сотрудники железногорской полиции возбудили уголовное дело в отношении нетрезвого водителя
КОМУ МОРЕ ПО КОЛЕНО?

КОМУ МОРЕ ПО КОЛЕНО?
7 августа 2017 | Раздел: Главные темы / Происшествия
За неоднократное управление автомобилем в пьяном виде на 28-летнего железногорца заведено уголовное дело
ЗА РЕШЕТКОЙ НЕТ ВОДКИ

ЗА РЕШЕТКОЙ НЕТ ВОДКИ
28 февраля 2017 | Раздел: Главные темы / Происшествия
Возбуждено уголовное дело в отношении водителя за неоднократное управление автомобилем в нетрезвом виде
ПЬЯНЫМ ЗА РУЛЬ НЕ САДИСЬ!

ПЬЯНЫМ ЗА РУЛЬ НЕ САДИСЬ!
6 декабря 2016 | Раздел: Главные темы / Cобытия
Полицейскими возбуждено уголовное дело в отношении водителя за неоднократное управление автомобилем в нетрезвом виде

КОММЕНТАРИИ ПОЛЬЗОВАТЕЛЕЙ

Марина, в новости: ПОЖИЛА КРАСИВО!
Kellen, в новости: ПОЖИЛА КРАСИВО!
Дернов Сергей Александрович, в новости: КАДЕТСКИЙ КОРПУС В ЖЕЛЕЗНОГОРСКЕ
Дернов Сергей Александрович, в новости: КАДЕТСКИЙ КОРПУС В ЖЕЛЕЗНОГОРСКЕ

АФИША ГОРОДА

музей железногорска
центр досуга
железногорский театр оперетты
железногорский парк им. Кирова

СЛУЖБА 112

РЕКЛАМА

ПОГОДА

ПОПУЛЯРНЫЕ ПУБЛИКАЦИИ

ВСЕ ФЛАГИ В ГОСТИ К НАМ! МАСТЕР-КЛАСС ДЛЯ ВОДИТЕЛЕЙ НАВСТРЕЧУ ВЫБОРАМ ЧЕМ ХОРОШ "ХОРОШИЙ"? ПОЖИЛА КРАСИВО! КОММУНАЛЬНЫЕ РАСКОПЫ

АРХИВ ПУБЛИКАЦИЙ

«    Август 2018    »
ПнВтСрЧтПтСбВс
 12345
6789101112
13141516171819
20212223242526
2728293031 
Август 2018 (35)
Июль 2018 (133)
Июнь 2018 (118)
Май 2018 (117)
Апрель 2018 (121)
Март 2018 (109)
Copyright © 2018 tv.k26.ru | свежее телевидение и радио
© Перепечатка материалов и использование их в любой форме, в том числе и в электронных СМИ, возможны только с письменного разрешения администрации МП "Инфоцентр".