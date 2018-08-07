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"ПЛАНЕТА KIDS"

"ПЛАНЕТА KIDS"
07.08.18 | Главные темы / Cобытия
Школа эстрадного вокала Дворца культуры набирает учеников (видео)
В РЕЖИМЕ ОЖИДАНИЯ

В РЕЖИМЕ ОЖИДАНИЯ
07.08.18 | Главные темы / Cобытия
Получить посылку на почте Железногорска без паспорта пока невозможно (видео)
СВЕТЛАЯ ПАМЯТЬ!

СВЕТЛАЯ ПАМЯТЬ!
07.08.18 | Главные темы / Происшествия
В крушении вертолета МИ-8 в Туруханском районе погиб железногорец
НА БЛАГО ПРЕДПРИЯТИЯ

НА БЛАГО ПРЕДПРИЯТИЯ
07.08.18 | Главные темы / Cобытия
Железногорское предприятие "Горэлектросеть" завоевало 1 место в краевом
ИЩИТЕ В ПОЛИЦИИ

ИЩИТЕ В ПОЛИЦИИ
07.08.18 | Главные темы / Cобытия
Полиция разыскивает владельцев двух велосипедов

"ПЛАНЕТА KIDS"

07.08.18 | Раздел: Главные темы / Cобытия | Просмотров: 16 | Автор: Галина Процкая

Школа эстрадного вокала Дворца культуры набирает учеников

Ольга Аксенова



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