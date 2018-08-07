В РЕЖИМЕ ОЖИДАНИЯ
07.08.18 | Раздел: Главные темы / Cобытия | Просмотров: 18 | Автор: Галина Процкая
Получить посылку на почте Железногорска без паспорта пока невозможно
Мария Калинина, Ольга Аксенова
ПОХОЖИЕ СТАТЬИ:
2 августа 2018 | Раздел: Главные темы / CобытияЖители двух домов на Школьной не договорились об организации парковки (видео)
19 июля 2018 | Раздел: Главные темы / CобытияТрещины на новой беговой дорожке стадиона "Труд" должны устранить (видео)
25 июня 2018 | Раздел: Главные темы / CобытияВ Железногорске родители пожалуются в прокуратуру на детский сад (видео)
22 июня 2018 | Раздел: Главные темы / CобытияВ Железногорске из 50 тысяч цветов создают кубок Чемпионата мира по футболу (видео)
КОММЕНТАРИИ ПОЛЬЗОВАТЕЛЕЙ
Марина, в новости: ПОЖИЛА КРАСИВО!
Kellen, в новости: ПОЖИЛА КРАСИВО!
Горожанин, в новости: КАДЕТСКИЙ КОРПУС В ЖЕЛЕЗНОГОРСКЕ