СВЕТЛАЯ ПАМЯТЬ!

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07.08.18 | Раздел: Главные темы / Происшествия | Просмотров: 41 | Автор: Галина Процкая

В крушении вертолета МИ-8 погиб железногорец

Тела пассажиров и членов экипажа вертолета Ми-8, разбившегося в субботу в Туруханском районе, привезли в Красноярск. Специалисты уже приступили к проведению экспертизы, чтобы точно установить личности всех 18 погибших. Для этого родственники вахтовиков уже сдали пробы ДНК. По данным Минздрава, все проверки будут проходить в краевом центре, если не поступит дополнительного указания от следователей.

4 августа вертолет компании UTair, который должен был доставить рабочих компании «Ванкор» на одну из площадок, зацепил лопастями винта трос внешней подвески другого вертолета и упал. При падении машина загорелась, 15 пассажиров и 3 члена экипажа погибли.

Шестеро из погибших были жителями Красноярского края. Их семьям будет оказана финансовая помощь из резервного фонда Красноярского края. 

В краевом управлении МЧС России работает «горячая линия» на телефоне (391) 275-16-17. 



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