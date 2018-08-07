ИЩИТЕ В ПОЛИЦИИ

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Полиция разыскивает владельцев двух велосипедов

6 августа в дежурную часть поступили сообщения о двух бесхозных велосипедах.

Детский велосипед красного цвета был обнаружен в гаражном кооперативе № 16 по ул. Советской Армии 44а. А велосипед «Скиф» красно-желтого цвета нашли за магазином по ул.Восточная 1.

Межмуниципальное управление МВД России по ЗАТО г.Железногорск просит откликнуться владельцев данных транспортных средств. Вы можете обратиться по адресу: ул.Ленина 67а, кабинет 120, либо уточнить информацию по телефону 76-58-57

По информации МУ МВД России по Железногорску