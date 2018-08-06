ПОМОГЛИ ОБЩЕСТВЕННИКИ

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06.08.18 | Раздел: Главные темы / Происшествия | Просмотров: 37 | Автор: Галина Процкая

Железногорец, сбивший ребенка и скрывшийся с места ДТП, лишен на год водительских прав
Железногорские полицейские обратились к горожанам через социальную сеть, благодаря чему установили участников ДТП.

4 августа около 20 часов в дежурную часть поступило сообщение из приемного покоя КБ № 51. Медики сообщили, что к ним за помощью обратилась женщина с 9-летним сыном, который получил телесные повреждения в результате ДТП. На место происшествия выехали сотрудники полиции.

Они установили, что мальчик, гулявший без сопровождения взрослых, переходил дорогу, когда его сбил неустановленный автомобиль серого цвета. С места происшествия водитель скрылся.

Сотрудниками полиции было сделано обращение к горожанам через сайт местной общественной организации любителей автомобильного спорта.

Благодаря сообщениям посетителей сайта, полицейские установили личность водителя, свидетелей и смогли восстановить картину происшествия. Стражи порядка выяснили, что 9-летний мальчик перебегал дорогу на запрещающий сигнал светофора. Мужчина 1959 г.р., находившийся за рулем автомобиля «Лада Ларгус» не успел среагировать на появление ребенка и допустил наезд на несовершеннолетнего.

Поскольку мальчик сразу встал на ноги и от помощи отказался, водитель покинул место происшествия.

59-летний горожанин привлечен к административной ответственности по статье КоАП РФ «Оставление водителем в нарушение Правил дорожного движения места дорожно-транспортного происшествия, участником которого он являлся». Сегодня прошел суд, его лишили водительских прав на один год.

В отношении родителей несовершеннолетнего, который нарушил ПДД, также составлены материалы об административном правонарушении, которые переданы на рассмотрение в Комиссию по делам несовершеннолетних и защите их прав.

Мальчик находится на амбулаторном лечении, отделался синяками-ушибами.

Сотрудники Госавтоинспекции убедительно просят всех водителей тщательно соблюдать правила дорожного движения! Помните, что вы не всегда можете объективно оценить ситуацию и состояние человека, получившего травмы. Даже в тех случаях, когда пострадавший отказывается от помощи, запишите все его данные и незамедлительно обратитесь в полицию по телефону «02»!

по информации МУ МВД России по Железногорску



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