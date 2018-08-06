НОВОСТИ "ВРЕМЯ МЕСТНОЕ" ОТ 3 АВГУСТА

ПОМОГЛИ ОБЩЕСТВЕННИКИ Железногорец, сбивший ребенка и скрывшийся с места ДТП, лишен на год

ГОРЯЧАЯ ЛИНИЯ Консультации по вопросам ЖКХ можно получить в едином краевом Call-центре

ПОМОГИ ПОЙТИ УЧИТЬСЯ! В Железногорске проходит ежегодная акция «Помоги пойти учиться»

РАДИОПРОГРАММА ОТ 6 АВГУСТА РАДИОПРОГРАММА ОТ 6 АВГУСТА