ДЕНЬ ТРАУРА В КРАСНОЯРСКОМ КРАЕ

6 августа объявлено в Красноярском крае днем траура по погибшим при крушении вертолета в Туруханском районе

Временно исполняющий обязанности губернатора края Александр Усс подписал распоряжение об объявлении 6 августа днем траура по погибшим при крушении вертолета в Туруханском районе.

В день траура во всех городах и районах будут приспущены флаги Красноярского края. Кроме того, телерадиокомпаниям, учреждениям культуры и иным организациям предложено воздержаться от проведения увеселительных мероприятий, показа развлекательных программ и передач.

Глава региона поручил Правительству края во взаимодействии с органами местного самоуправления Туруханского района и федеральными органами исполнительной власти организовать работу по ликвидации последствий авиационной катастрофы и оказанию помощи и поддержки членам семей погибших.

Врио Губернатора, администрация Губернатора, Правительство и Законодательное Собрание края выражают глубокие соболезнования родным и близким погибших.