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ДЕНЬ ТРАУРА В КРАСНОЯРСКОМ КРАЕ

05.08.18 | Раздел: Главные темы / Cобытия | Просмотров: 25 | Автор: Галина Процкая

6 августа объявлено в Красноярском крае днем траура по погибшим при крушении вертолета в Туруханском районе

Временно исполняющий обязанности губернатора края Александр Усс подписал распоряжение об объявлении 6 августа днем траура по погибшим при крушении вертолета в Туруханском районе.

В день траура во всех городах и районах будут приспущены флаги Красноярского края. Кроме того, телерадиокомпаниям, учреждениям культуры и иным организациям предложено воздержаться от проведения увеселительных мероприятий, показа развлекательных программ и передач.

Глава региона поручил Правительству края во взаимодействии с органами местного самоуправления Туруханского района и федеральными органами исполнительной власти организовать работу по ликвидации последствий авиационной катастрофы и оказанию помощи и поддержки членам семей погибших.

Врио Губернатора, администрация Губернатора, Правительство и Законодательное Собрание края выражают глубокие соболезнования родным и близким погибших.

Источник: НИА-Красноярск



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