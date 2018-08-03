МАСТЕР-КЛАСС ДЛЯ ВОДИТЕЛЕЙ

Железногорцев научат оформлять ДТП без Госавтоинспекции

Бесплатный мастер-класс для водителей пройдет 12 августа в 12 час на автодроме в районе Южной, 40.

Горожанам расскажут, что делать при простом дорожно-транспортном происшествии и аварии с пострадавшими, как оформить ДТП без Госавтоинспекции по европротоколу и многое другое.