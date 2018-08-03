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МАСТЕР-КЛАСС ДЛЯ ВОДИТЕЛЕЙ

03.08.18 | Раздел: Главные темы / Cобытия | Просмотров: 22 | Автор: Галина Процкая

Железногорцев научат оформлять ДТП без Госавтоинспекции

Бесплатный мастер-класс для водителей пройдет 12 августа в 12 час на автодроме в районе Южной, 40.

Горожанам расскажут, что делать при простом дорожно-транспортном происшествии и аварии с пострадавшими, как оформить ДТП без Госавтоинспекции по европротоколу и многое другое.



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