КОНТРАКТ ПОД ВОПРОСОМ

Ремонт Курчатова и Советской оказался под угрозой срыва

Как сообщает ГиГ, подрядчик «Магистральспецстрой», выигравший муниципальный контракт, отказался проводить работы. По неофициальным данным, у него не хватает соответствующей техники.

Накануне глава ЗАТО Игорь Куксин собрал экстренное совещание с председателями комитетов городского Совета, на котором сообщил депутатам о случившемся и обозначил пути решения проблемы. В настоящее время их два: договориться с подрядчиком мирно или расторгнуть договор.

По словам мэра, «Магистральспецстрой» предложил субподрядчиком выступить компанию «Сибирь», которая сейчас успешно занимается ремонтом дворов в Железногорске. Если на следующей неделе ситуация не изменится, возможно придется идти на крайние меры — расторжение контракта, но глава надеется, что до этого дело не дойдёт. Кроме того, Игорь Куксин призвал народных избранников подключиться к решению проблемы и лично контролировать ремонт дорог.

Что касается тротуарной части проспекта Курчатова, которая сейчас полностью разрыта, её подрядчик готов закончить, но в случае чего, завершить работы в качестве субподряда сможет и КБУ, которое сейчас ремонтирует дворовую территорию.

Фото: photo.qip.ru