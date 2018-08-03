Главная Сообщить новость Обратная связь Добавить в закладки
Регистрация Войти
МАСТЕР-КЛАСС ДЛЯ ВОДИТЕЛЕЙ

МАСТЕР-КЛАСС ДЛЯ ВОДИТЕЛЕЙ
03.08.18 | Главные темы / Cобытия
12 августа железногорцев научат оформлять ДТП без Госавтоинспекции
РАДИОПРОГРАММА ОТ 3 АВГУСТА

РАДИОПРОГРАММА ОТ 3 АВГУСТА
03.08.18 | Главные темы / Cобытия / Радиопередачи
РАДИОПРОГРАММА ОТ 3 АВГУСТА
КОНТРАКТ ПОД ВОПРОСОМ

КОНТРАКТ ПОД ВОПРОСОМ
03.08.18 | Главные темы / Cобытия
Ремонт Курчатова и Советской оказался под угрозой срыва
ПОЖИЛА КРАСИВО!

ПОЖИЛА КРАСИВО!
03.08.18 | Главные темы / Происшествия
Железногорский кассир за четыре года вынесла из магазина 3,4 миллиона рублей
ВРЕМЕННАЯ ОСТАНОВКА

ВРЕМЕННАЯ ОСТАНОВКА
03.08.18 | Главные темы / Cобытия
В агитационный период избирательной кампании по выборам губернатора

КОНТРАКТ ПОД ВОПРОСОМ

03.08.18 | Раздел: Главные темы / Cобытия | Просмотров: 28 | Автор: Галина Процкая

Ремонт Курчатова и Советской оказался под угрозой срыва

Как сообщает ГиГ, подрядчик «Магистральспецстрой», выигравший муниципальный контракт, отказался проводить работы. По неофициальным данным, у него не хватает соответствующей техники.

Накануне глава ЗАТО Игорь Куксин собрал экстренное совещание с председателями комитетов городского Совета, на котором сообщил депутатам о случившемся и обозначил пути решения проблемы. В настоящее время их два: договориться с подрядчиком мирно или расторгнуть договор.

По словам мэра, «Магистральспецстрой» предложил субподрядчиком выступить компанию «Сибирь», которая сейчас успешно занимается ремонтом дворов в Железногорске. Если на следующей неделе ситуация не изменится, возможно придется идти на крайние меры — расторжение контракта, но глава надеется, что до этого дело не дойдёт. Кроме того, Игорь Куксин призвал народных избранников подключиться к решению проблемы и лично контролировать ремонт дорог.

Что касается тротуарной части проспекта Курчатова, которая сейчас полностью разрыта, её подрядчик готов закончить, но в случае чего, завершить работы в качестве субподряда сможет и КБУ, которое сейчас ремонтирует дворовую территорию.

Фото: photo.qip.ru



Нравится 0





Ваше Имя:   Ваш E-Mail:  

  • bowtiesmilelaughingblushsmileyrelaxedsmirk
    heart_eyeskissing_heartkissing_closed_eyesflushedrelievedsatisfiedgrin
    winkstuck_out_tongue_winking_eyestuck_out_tongue_closed_eyesgrinningkissingstuck_out_tonguesleeping
    worriedfrowninganguishedopen_mouthgrimacingconfusedhushed
    expressionlessunamusedsweat_smilesweatdisappointed_relievedwearypensive
    disappointedconfoundedfearfulcold_sweatperseverecrysob
    joyastonishedscreamtired_faceangryragetriumph
    sleepyyummasksunglassesdizzy_faceimpsmiling_imp
    neutral_faceno_mouthinnocent

Вопрос: Напишите ответ на пример словом: 4+2=
Ответ:


ПОХОЖИЕ СТАТЬИ:
ДОРОЖНЫЙ РЕМОНТ

ДОРОЖНЫЙ РЕМОНТ
17 июля 2018 | Раздел: Главные темы / Cобытия
Ремонт ул Советская и пр. Курчатова начнется в июле
ВЗЯТЬ ПОД КРЫШУ

ВЗЯТЬ ПОД КРЫШУ
9 февраля 2018 | Раздел: Главные темы / Cобытия
Игорь Куксин установил срок окончания ремонта кровли на Королева, 20
ГОРЯЧАЯ ПОРА

ГОРЯЧАЯ ПОРА
29 мая 2017 | Раздел: Главные темы / Cобытия
Ямочный ремонт дорог в Железногорске будет продолжен
УДАР ПОД ДЫХ

УДАР ПОД ДЫХ
13 мая 2014 | Раздел: Cобытия
••• «Не допустим, чтобы город замерз!» - такое заявление сделал глава администрации ЗАТО Железногорск Сергей Пешков депутатам городского Совета

КОММЕНТАРИИ ПОЛЬЗОВАТЕЛЕЙ

Kellen, в новости: ПОЖИЛА КРАСИВО!
Дернов Сергей Александрович, в новости: КАДЕТСКИЙ КОРПУС В ЖЕЛЕЗНОГОРСКЕ
Дернов Сергей Александрович, в новости: КАДЕТСКИЙ КОРПУС В ЖЕЛЕЗНОГОРСКЕ

АФИША ГОРОДА

музей железногорска
центр досуга
железногорский театр оперетты
железногорский парк им. Кирова

СЛУЖБА 112

РЕКЛАМА

ПОГОДА

ПОПУЛЯРНЫЕ ПУБЛИКАЦИИ

ВСЕ ФЛАГИ В ГОСТИ К НАМ! НАВСТРЕЧУ ВЫБОРАМ ЧЕМ ХОРОШ "ХОРОШИЙ"? КОММУНАЛЬНЫЕ РАСКОПЫ ПОЖИЛА КРАСИВО! СПАСИБО ЗА СЫНА!

АРХИВ ПУБЛИКАЦИЙ

«    Август 2018    »
ПнВтСрЧтПтСбВс
 12345
6789101112
13141516171819
20212223242526
2728293031 
Август 2018 (16)
Июль 2018 (133)
Июнь 2018 (118)
Май 2018 (117)
Апрель 2018 (121)
Март 2018 (109)
Copyright © 2018 tv.k26.ru | свежее телевидение и радио
© Перепечатка материалов и использование их в любой форме, в том числе и в электронных СМИ, возможны только с письменного разрешения администрации МП "Инфоцентр".