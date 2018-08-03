ПОЖИЛА КРАСИВО!

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03.08.18 | Раздел: Главные темы / Происшествия | Просмотров: 37 | Автор: Галина Процкая

Железногорский кассир за четыре года вынесла из магазина 3,4 миллиона рублей

В Красноярском крае следователи полиции возбудили уголовное дело в отношении кассира, которая украла у работодателя 3,4 миллиона рублей.

Как рассказали в краевой полиции, 48-летняя женщина работала на должности старшего кассира в двух магазинах Железногорска. Ежедневно она присваивала небольшие суммы из выручки, не сдавая их работодателю. За 4 года — с 2013 по 2017 годы — она сумела похитить 3,4 миллиона рублей.

В отношении женщины возбудили уголовное дело по ч. 4 ст. 160 УК РФ (присвоение). Максимальное наказание по этой статье составляет лишения свободы на 10 лет. Сейчас женщина находится под подпиской о невыезде.

Стоит отметить, что в начале июня краевой Следком сообщал о возбуждении уголовного дела в отношении кассира, работающего в сети «Командор» в Железногорске. За период с января 2016 года по декабрь 2017 она похитила из кассы 350 тыс. рублей. Затем, в ходе расследования, стало известно о дополнительных фактах и сумма ущерба увеличилась до 1,5 миллиона рублей. В полиции не смогли уточнить, идет ли речь об одном и том же человеке, информирует Newslab.ru.



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КОММЕНТАРИИ К СТАТЬЕ:
Дата: Сегодня, 17:13 | Статус: | Автор: Kellen , Группа: Гости

Ух, это какая выручка у магазинов, что по 2000 - 3000 в день это небольшая, незаметная, сумма.

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