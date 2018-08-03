ВРЕМЕННАЯ ОСТАНОВКА

В агитационный период избирательной кампании по выборам губернатора Красноярского края прекращается вещание городского радио

Программы местного радио не будут выходить в проводной радиотрансляционной сети с 00 часов 12 августа до 00 часов 10 сентября.

Свежие выпуски информационной программы «Говорит Железногорск» горожане смогут услышать в сети Интернет - на сайте "Свежее ТВ" ежедневно, кроме выходных дней.

По вопросу выпуска программ местного радиовещания просьба звонить по телефону 76-50-90. Оставайтесь с нами!