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В агитационный период избирательной кампании по выборам губернатора

ВРЕМЕННАЯ ОСТАНОВКА

03.08.18 | Раздел: Главные темы / Cобытия | Просмотров: 34 | Автор: Галина Процкая

В агитационный период избирательной кампании по выборам губернатора Красноярского края прекращается вещание городского радио  

Программы местного радио не будут выходить в проводной радиотрансляционной сети с 00 часов 12 августа до 00 часов 10 сентября. 

Свежие выпуски информационной программы «Говорит Железногорск» горожане смогут услышать в сети Интернет - на сайте "Свежее ТВ" ежедневно, кроме выходных дней.

По вопросу выпуска программ местного радиовещания просьба звонить по телефону 76-50-90. Оставайтесь с нами!



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