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ПРОГРАММА "КСТАТИ" ОТ 2 АВГУСТА

ПРОГРАММА "КСТАТИ" ОТ 2 АВГУСТА
02.08.18 | Главные темы / Cобытия / Телепередачи
Гость студии - заместитель председателя Законодательного Собрания Красноярского
СБИЛИ ПЕШЕХОДА

СБИЛИ ПЕШЕХОДА
02.08.18 | Главные темы / Происшествия
Сегодня на пешеходном переходе в районе дома №48 по Курчатова совершен наезд на
МАСШТАБЫ ВПЕЧАТЛЯЮТ

МАСШТАБЫ ВПЕЧАТЛЯЮТ
02.08.18 | Главные темы / Cобытия
Военные строители соединили новый корпус ИСС с действующим производством
В ПРОГРАММЕ "КСТАТИ" - АЛЕКСЕЙ КУЛЕШ

В ПРОГРАММЕ "КСТАТИ" - АЛЕКСЕЙ КУЛЕШ
02.08.18 | Главные темы / Cобытия
В четверг, 2 августа, гостем программы «КСТАТИ» станет заместитель председателя
РАДИОПРОГРАММА ОТ 2 АВГУСТА

РАДИОПРОГРАММА ОТ 2 АВГУСТА
02.08.18 | Главные темы / Cобытия / Радиопередачи
РАДИОПРОГРАММА ОТ 2 АВГУСТА

НОВОСТИ "ВРЕМЯ МЕСТНОЕ" ОТ 1 АВГУСТА

02.08.18 | Раздел: Главные темы / Cобытия / Телепередачи | Просмотров: 59 | Автор: Галина Процкая



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