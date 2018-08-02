СБИЛИ ПЕШЕХОДА
02.08.18 | Раздел: Главные темы / Происшествия | Просмотров: 57 | Автор: Галина Процкая
Сегодня на пешеходном переходе в районе дома №48 по Курчатова совершен наезд на 61-летнюю женщину
2 августа около 12-ти часов водитель автомобиля Фольксваген 1956 г.р., совершил наезд на пешехода.
Пострадавшая госпитализирована в стационар, в настоящий момент точный диагноз устанавливается.
Сотрудники ГАИ проводят расследование обстоятельств дорожной аварии.
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