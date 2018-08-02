МАСШТАБЫ ВПЕЧАТЛЯЮТ

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02.08.18 | Раздел: Главные темы / Cобытия | Просмотров: 68 | Автор: Галина Процкая

Военные строители обеспечили прямое транспортное сообщение между новым монтажно-испытательным корпусом и действующими производственными площадками железногорской космической фирмы

На сегодняшний день работники Главного военно-строительного управления №9 выполнили полный комплекс дорожных работ, уложив бетонные плиты и асфальтовое покрытие. Ранее добраться с возведенного корпуса на действующее производство можно было только объездными путями.

Кроме этого, комиссия Ростехнадзора положительно оценила выполнение работ по строительству нового монтажно-испытательного корпуса. В ближайшие дни заказчик готовится получить заключение на соответствии построенного корпуса (первая очередь) требованиям технических регламентов и проектной документации. В новом корпусе ведутся пуско-наладочные работы, связанные с функционированием системы мониторинга чистых зон и предъявлением их на соответствие 8 классу чистоты.

Напомним, комплекс промышленных зданий и сооружений возводится в Железногорске в рамках реализации федеральной целевой программы «Поддержание, развитие и использование системы ГЛОНАСС на 2012–2020 годы». Крупномасштабные работы по заказу Роскосмоса ведет Главное военно-строительное управление №9.

Монтажно-испытательный корпус №21 является самым крупным среди всех сооружений, построенных за всю историю АО «ИСС». Его площадь вместе с подземной частью составляет более 45,5 тысяч квадратных метров, высота около 34 метров. Новый корпус предназначен для сборки спутников, а также их тщательных испытаний.

Корпус оборудован уникальной системой освещения, работающей без электричества, системой обезвешивания (стенд имитации невесомости для проверки раскрытия трансформируемых систем спутников), а также прочим оборудованием, необходимым для сборки космических аппаратов.

Текст и фото: Вячеслав Новаковский

ФГУП «ГВСУ №9»



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