ПАРКОВКА: ЗА И ПРОТИВ

Жители двух домов на Школьной не договорились об организации парковки Мария Калинина, Ольга Аксенова

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