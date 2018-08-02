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ПРОГРАММА "КСТАТИ" ОТ 2 АВГУСТА

ПРОГРАММА "КСТАТИ" ОТ 2 АВГУСТА
02.08.18 | Главные темы / Cобытия / Телепередачи
Гость студии - заместитель председателя Законодательного Собрания Красноярского
СБИЛИ ПЕШЕХОДА

СБИЛИ ПЕШЕХОДА
02.08.18 | Главные темы / Происшествия
Сегодня на пешеходном переходе в районе дома №48 по Курчатова совершен наезд на
МАСШТАБЫ ВПЕЧАТЛЯЮТ

МАСШТАБЫ ВПЕЧАТЛЯЮТ
02.08.18 | Главные темы / Cобытия
Военные строители соединили новый корпус ИСС с действующим производством
В ПРОГРАММЕ "КСТАТИ" - АЛЕКСЕЙ КУЛЕШ

В ПРОГРАММЕ "КСТАТИ" - АЛЕКСЕЙ КУЛЕШ
02.08.18 | Главные темы / Cобытия
В четверг, 2 августа, гостем программы «КСТАТИ» станет заместитель председателя
РАДИОПРОГРАММА ОТ 2 АВГУСТА

РАДИОПРОГРАММА ОТ 2 АВГУСТА
02.08.18 | Главные темы / Cобытия / Радиопередачи
РАДИОПРОГРАММА ОТ 2 АВГУСТА

ПАРКОВКА: ЗА И ПРОТИВ

02.08.18 | Раздел: Главные темы / Cобытия | Просмотров: 32 | Автор: Галина Процкая

Жители двух домов на Школьной не договорились об организации парковки

Мария Калинина, Ольга Аксенова



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Дернов Сергей Александрович, в новости: КАДЕТСКИЙ КОРПУС В ЖЕЛЕЗНОГОРСКЕ
Дернов Сергей Александрович, в новости: КАДЕТСКИЙ КОРПУС В ЖЕЛЕЗНОГОРСКЕ
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