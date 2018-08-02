ПАРКОВКА: ЗА И ПРОТИВ
02.08.18 | Раздел: Главные темы / Cобытия | Просмотров: 32 | Автор: Галина Процкая
Жители двух домов на Школьной не договорились об организации парковки
Мария Калинина, Ольга Аксенова
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