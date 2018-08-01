НОВЫЙ ПАРЛАМЕНТАРИЙ

35-летний Максим Овчинников вошел в состав железногорского Совета депутатов

Избирательная комиссия Железногорска приняла решение о передаче вакантного мандата депутата Совета депутатов ЗАТО г.Железногорск Красноярского края пятого созыва Максиму Овчинникову.

Напомним, место в городском парламенте освободилось после сложения депутатских полномочий экс-главы Железногорска Вадима Медведева.

Максим Овчинников в настоящее время сотрудник «Атом-охраны». Он проходит по общетерриториальному списку партии «Единая Россия». Депутатский мандат Овчинников получил 26 июля и уже принимает участие в работе депутатских комиссий. Право голоса новый парламентарий получит после представления депутатскому корпусу на очередной сессии Совета.

Фото с личной страницы Овчинникова ВК