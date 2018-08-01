БЛАГОДАРНОСТЬ ЗА РАБОТУ

Курсанты академии МЧС завершили восстановительные работы в Забайкальском крае



Курсанты Сибирской пожарно-спасательной академии ГПС МЧС России, командированные для ликвидации последствий масштабного паводка в Ингодинский район Забайкальского края, завершили аварийно-восстановительные работы и вернулись в Железногорск.

За время нахождения в пострадавшем регионе курсантами академии была оказана адресная помощь более 200 жителям, очищено от ила и мусора более двух километров дороги, восстановлено заборного ограждения порядка 400 метров, создано порядка полутора километров сооружений системы водоотвода, возведено более 200 метров дамбы, погружено свыше 450 кубометров мусора, откачано из подвалов домов порядка 500 кубометров воды.

По прибытию в расположение на общем построении начальник академии полковник внутренней службы Александр Макаров поблагодарил состав группировки за проделанную работу.

По информации sibpsa.ru