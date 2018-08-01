РАДИОПРОГРАММА ОТ 1 АВГУСТА
01.08.18 | Раздел: Главные темы / Cобытия / Радиопередачи | Просмотров: 30 | Автор: Наталья Кокорина
ПОХОЖИЕ СТАТЬИ:
19 августа 2014 | Раздел: Аудио / РадиопередачиВ программе: • Обещания министра • Память увековечили • Бассейн МЧС для всех • Лето, прощай! • Хорошистов - на бюджет • Береги зрение • Афоризм дня -
7 августа 2013 | Раздел: Аудио / РадиопередачиВ программе: • Смог над Железногорском. Что горит? • Педофилы прилетели не с Марса • Помоги пойти учиться!
2 сентября 2009 | Раздел: Аудио- Ситуация на строительстве Железногорской ТЭЦ - эта тема вновь на повестке прошедшей 27 августа сессии совета депутатов; - Итоги муниципальной программы "Чистый город" - в нашем репортаже; - Железногорцы вернулись из поездки в лагерь "Территория инициативной молодёжи "Бирюса 2009".
14 августа 2009 | Раздел: АудиоСегодня в выпуске: -Передача из цикла "Православие" -Музыкальная программа "По вашей просьбе"
КОММЕНТАРИИ ПОЛЬЗОВАТЕЛЕЙ
Город, в новости: НАВСТРЕЧУ ВЫБОРАМ
Максим, в новости: НАВСТРЕЧУ ВЫБОРАМ
Сан4о, в новости: НАВСТРЕЧУ ВЫБОРАМ
vidanoff, в новости: ЧЕМ ХОРОШ "ХОРОШИЙ"?
Гость, в новости: КОММУНАЛЬНЫЕ РАСКОПЫ