РАДИОПРОГРАММА ОТ 1 АВГУСТА

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РАДИОПРОГРАММА ЗА 19 АВГУСТА В программе: • Обещания министра • Память увековечили • Бассейн МЧС для всех • Лето, прощай! • Хорошистов - на бюджет • Береги зрение • Афоризм дня -

РАДИОПРОГРАММА ЗА 7 АВГУСТА В программе: • Смог над Железногорском. Что горит? • Педофилы прилетели не с Марса • Помоги пойти учиться!

РАДИОПРОГРАММА "СПЕКТР" ЗА 2 СЕНТЯБРЯ - Ситуация на строительстве Железногорской ТЭЦ - эта тема вновь на повестке прошедшей 27 августа сессии совета депутатов; - Итоги муниципальной программы "Чистый город" - в нашем репортаже; - Железногорцы вернулись из поездки в лагерь "Территория инициативной молодёжи "Бирюса 2009".