СПАЛИЛСЯ НА СОЛОМКЕ

Полицейские Железногорска изъяли из незаконного оборота около 500 граммов наркотиков растительного происхождения

В ходе оперативно-розыскных мероприятий, в лесном массиве поселка Новый путь на территории ЗАТО Железногорск задержан 52-летний мужчина, у которого при себе находились растительные наркотики.

В ходе осмотра места происшествия было обнаружено и изъято два вида вещества. Экспертное исследование установило, что задержанный незаконно изготовил экстракт маковой соломки весом более 5 граммов и незаконно хранил маковую соломкой весом более 470 граммов.

По ходатайству следователей в соответствии со статьей 91 УПК РФ была избрана мера пресечения в виде ареста. В отношении 52-летнего железногорца возбуждено уголовное дело по статье УК РФ «Незаконное приобретение, хранение, перевозка, изготовление, переработка наркотических средств, совершенные в крупном размере». Санкция данной статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до 10 лет.

По информации МУ МВД России по ЗАТО г. Железногорск