В ПРОГРАММЕ "КСТАТИ" - АЛЕКСЕЙ КУЛЕШ
01.08.18 | Раздел: Главные темы / Cобытия | Просмотров: 37 | Автор: Галина Процкая
В четверг гостем программы «КСТАТИ» станет заместитель председателя Законодательного Собрания Красноярского края АЛЕКСЕЙ КУЛЕШ
Программа выйдет 2 августа на телеканале "Енисей" в 19.15, а также на канале "МИР24" в 20.20 в сети кабельного телевидения МП "ГТС". Также смотрите запись программы на нашем сайте вечером 2 августа. Оставайтесь с нами!
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