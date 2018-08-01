В ПРОГРАММЕ "КСТАТИ" - АЛЕКСЕЙ КУЛЕШ

В четверг гостем программы «КСТАТИ» станет заместитель председателя Законодательного Собрания Красноярского края АЛЕКСЕЙ КУЛЕШ

Программа выйдет 2 августа на телеканале "Енисей" в 19.15, а также на канале "МИР24" в 20.20 в сети кабельного телевидения МП "ГТС". Также смотрите запись программы на нашем сайте вечером 2 августа. Оставайтесь с нами!