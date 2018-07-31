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НАГРАДА ЗА ТРУД

31.07.18 | Раздел: Главные темы / Cобытия | Просмотров: 36 | Автор: Галина Процкая

158 дворов украсили активисты проекта «Мой двор – моя забота»

Уже пять лет при поддержке Госкорпорации «Росатом», ГХК, администрации ЗАТО и местного отделения партии «Единая Россия» в Железногорске реализуется проект «Мой двор – моя забота».

В этом году в конкурсе участвуют 443 жителя из 158 домов. В День города в Танцевально-концертном зале подвели итоги конкурса в номинации «Мой двор – моя отрада».

Члены комиссии оценивали оформление участков, разнообразие цветочных композиций, а также создание уютных уголков для отдыха соседей.

Жюри отметило 216 человек из 42 дворов. 11 дворов получили диплом I степени, дипломом II и III степени награждены 18 дворовых территорий. Победителям и участникам вручили подарочные сертификаты на приобретение материалов для дальнейшего благоустройства территории многоквартирных домов.



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