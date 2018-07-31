И МОРЕ ПО КОЛЕНО!

В Железногорске полицейские задержали пьяного водителя, который уже был лишен прав за пьяное вождение

Как пояснили в пресс-службе краевой полиции, вечером 26 июля в Железногорске инспекторы ДПС остановили ВАЗ-2105, водитель которого неуверенно вел себя на дороге. Стражи порядка заподозрили, что водитель пьян. Проверка подтвердила это. Алкотестер показал, что в выдыхаемом мужчиной воздухе содержится спирт — 1,19 мг/литр. У мужчины сразу забрали ключи от автомобиля и документы.

При проверке данных выяснилось, что в прошлом году 56-летний житель Железногорска уже попадался полицейским пьяным за рулем. Его лишили прав до июня 2019 года, но это водителя «пятерки» не остановило и он снова сел за руль.

Теперь мужчине грозит уголовное преследование. В его отношении возбудили дело по ч. 1 ст. 264.1 УК РФ за нарушение правил дорожного движения лицом, которое было подвергнуто административному наказанию. Максимальное наказание по этой статье — 2 года лишения свободы, сообщает Newslab.ru.