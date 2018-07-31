РАДИОПРОГРАММА ОТ 31 ИЮЛЯ
31.07.18 | Раздел: Главные темы / Cобытия / Радиопередачи | Просмотров: 33 | Автор: Наталья Кокорина
ПОХОЖИЕ СТАТЬИ:
30 июля 2018 | Раздел: Главные темы / Cобытия / РадиопередачиРАДИОПРОГРАММА ОТ 30 ИЮЛЯ
24 июля 2009 | Раздел: АудиоМузыкальная программа "По вашей просьбе" - рассказы о ветеранах труда, первостроителях, врачах и педагогах, отмечающих в эти дни свой юбилей
21 июля 2009 | Раздел: Аудио- Глава города Геннадий Баховцев оценил качество ремонта внутриквартальных территорий - 22 июля состоится внеочередная сессия Совета депутатов - У директора музея юбилей! - УВД сообщает
17 июля 2009 | Раздел: Аудио- 22 июля состоится внеочередная сессия Совета депутатов. Повестка дня; - ККП № 3А официально сдан в эксплуатацию; - Две железногорские студентки получили возможность поработать в Эрмитаже.
КОММЕНТАРИИ ПОЛЬЗОВАТЕЛЕЙ
Город, в новости: НАВСТРЕЧУ ВЫБОРАМ
Максим, в новости: НАВСТРЕЧУ ВЫБОРАМ
Сан4о, в новости: НАВСТРЕЧУ ВЫБОРАМ
vidanoff, в новости: ЧЕМ ХОРОШ "ХОРОШИЙ"?
Гость, в новости: КОММУНАЛЬНЫЕ РАСКОПЫ
СЛУЖБА 112
АРХИВ ПУБЛИКАЦИЙ
|« Август 2018 »
|Пн
|Вт
|Ср
|Чт
|Пт
|Сб
|Вс
|1
|2
|3
|4
|5
|6
|7
|8
|9
|10
|11
|12
|13
|14
|15
|16
|17
|18
|19
|20
|21
|22
|23
|24
|25
|26
|27
|28
|29
|30
|31