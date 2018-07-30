МУЗЫКАЛЬНЫЙ ФЕЙЕРВЕРК

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Как Железногорск зажигал на вечернем концерте в честь Дня города! Видеооператор "Свежего ТВ" Андрей Гаврилов

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