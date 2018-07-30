ПРОГУЛКИ С ОНКОЛОГОМ
В парке пройдет очередная лекция проекта "Прогулки с онкологом"
2 августа с горожанами встретится Григорий Булыгин - онколог-хирург Красноярского краевого онкодиспансера. Он прочтет лекцию "Профилактика и ранняя диагностика при заболеваниях толстого кишечника"
16 августа "Основные факторы, способствующие появлению злокачественных новообразований и их профилактика". Андрей Модестов - кандидат медицинских наук, главный врач Красноярского краевого онкодиспансера.
30 августа "Заболевания рака кожи, меланома и их профилактика". Эдуард Семенов - кандидат медицинских наук, онколог-хирург дневного стационара Красноярского краевого онкодиспансера.
Начало всех лекций в 18.30. Встреча состоится в парке на площадке Собольки.
Организаторы проекта:
Администрация ЗАТО г.Железногорск
Центр паллиативной помощи -хоспис им. Василия и Зои Стародубцевых г. Железногорска
КГБУЗ «Красноярский краевой клинический онкологический диспансер им. А.И. Крыжановского»
ФГБУЗ Клиническая больница №51 ФМБА России
Парк культуры и отдыха им. С.М. Кирова