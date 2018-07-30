ГОРОД ПОД КОНТРОЛЕМ
30.07.18 | Раздел: Главные темы / Cобытия | Просмотров: 44 | Автор: Галина Процкая
Полиция Железногорска обеспечила охрану общественного порядка во время празднования Дня города
В праздничных мероприятиях приняли участие около 16 тысяч железногорцев.
В охране общественного порядка и обеспечении безопасности дорожного движения было задействовано более 100 сотрудников полиции. Также на страже спокойствия горожан стояли представители ОВО по ЗАТО г. Железногорск, частных охранных предприятий, ОМОН Федеральной службы войск национальной гвардии по Красноярскому краю, добровольной народной дружины «Витязи» и войсковой части №3377.
Сотрудники полиции у входа на стадион «Труд» проводили личный осмотр граждан на специально организованных пропускных пунктах.
«На праздничный концерт не допускались граждане, пытавшиеся пронести алкогольные напитки, стеклянную тару или иные потенциально опасные предметы, — отметил заместитель начальника полиции по охране общественного порядка Виктор Архипов, — в целом оперативная обстановка находилась под постоянным контролем. Совершения преступлений либо групповых нарушений общественного порядка в местах проведения праздничных мероприятий не допущено».
По информации МУ МВД России по ЗАТО г. Железногорск
Фото: «Город и горожане»
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