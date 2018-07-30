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ЭТОТ ДЕНЬ В ИСТОРИИ

29.07.18 | Раздел: Главные темы / Cобытия | Просмотров: 68 | Автор: Галина Процкая

28 июля Железногорск отметил 68-ю годовщину со дня основания города

Одним из основных событий  праздника стало красочное костюмированное шествие “Мифы и легенды городского озера”.

В парке были развернуты интерактивные площадки, творческие мастер-классы, спортивные мероприятия, театрализованные представления и большая концертная программа. 

Врио губернатора Александр Усс принял участие в праздновании Дня города. Глава региона, выступая перед горожанами, отметил, что Железногорск является особым городом и для него лично, и для всего края:

- Испытываешь особое уважение и восхищение людьми, которые создавали этот город, которые работают и живут здесь. Это город атомной промышленности, космических технологий. Жители города показывают выдающиеся достижения. Железногорск переживал разные времена. Сегодня город находится на подъеме. Базовые предприятия - ГХК и "Информационные спутниковые системы" имеют устойчивые заказы, надежные перспективы развития. Совсем недавно принято решение о создании здесь территории опережающего развития, что открывает большие возможности перехода к гражданской продукции, технологиям. А все это база для комфортной и счастливой жизни в будущем, - сказал Усс.

  
      Фото: admk26.ru



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