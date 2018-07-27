Главная Сообщить новость Обратная связь Добавить в закладки
Регистрация Войти
С ДНЕМ РОЖДЕНИЯ, ЖЕЛЕЗНОГОРСК!

С ДНЕМ РОЖДЕНИЯ, ЖЕЛЕЗНОГОРСК!
27.07.18 | Главные темы / Cобытия
Поздравление Главы ЗАТО г. Железногорск Игоря Куксина с Днём города
ВСЕ НА ПРАЗДНИК!

ВСЕ НА ПРАЗДНИК!
27.07.18 | Главные темы / Cобытия / Культура
Программа празднования Дня города в Железногорске
КОММУНАЛЬНЫЕ РАСКОПЫ

КОММУНАЛЬНЫЕ РАСКОПЫ
27.07.18 | Главные темы / Cобытия
Специалисты "Гортеплоэнерго" прокомментировали жалобу жителя Комсомольской
НАМ - 68!

НАМ - 68!
27.07.18 | Главные темы / Cобытия
В Железногорске началось празднование Дня города (видео)
В ХОДЕ ОБСУЖДЕНИЯ

В ХОДЕ ОБСУЖДЕНИЯ
27.07.18 | Главные темы / Cобытия
В Железногорске партийцы обсуждают пенсионную систему

НАМ - 68!

27.07.18 | Раздел: Главные темы / Cобытия | Просмотров: 25 | Автор: Галина Процкая

Наталья Булгак, Игорь Мусанов



Нравится 0





Ваше Имя:   Ваш E-Mail:  

  • bowtiesmilelaughingblushsmileyrelaxedsmirk
    heart_eyeskissing_heartkissing_closed_eyesflushedrelievedsatisfiedgrin
    winkstuck_out_tongue_winking_eyestuck_out_tongue_closed_eyesgrinningkissingstuck_out_tonguesleeping
    worriedfrowninganguishedopen_mouthgrimacingconfusedhushed
    expressionlessunamusedsweat_smilesweatdisappointed_relievedwearypensive
    disappointedconfoundedfearfulcold_sweatperseverecrysob
    joyastonishedscreamtired_faceangryragetriumph
    sleepyyummasksunglassesdizzy_faceimpsmiling_imp
    neutral_faceno_mouthinnocent

Вопрос: Напишите ответ на пример словом: 5+5=
Ответ:


ПОХОЖИЕ СТАТЬИ:
КОМФОРТНАЯ СРЕДА

КОМФОРТНАЯ СРЕДА
21 июля 2018 | Раздел: Главные темы / Cобытия
На проспекте Курчатова начался ремонт тротуара (видео)
ИЗ СОЧИ С ПОБЕДОЙ!

ИЗ СОЧИ С ПОБЕДОЙ!
16 июля 2018 | Раздел: Главные темы / Cобытия
Железногорские танцоры стали победителями престижных турниров (видео)
СИБИРСКИЕ ЛЕГЕНДЫ

СИБИРСКИЕ ЛЕГЕНДЫ
5 июля 2018 | Раздел: Главные темы / Cобытия
В городском парке пройдет этнический фестиваль (видео)
НЕДЕТСКИЙ ВОПРОС

НЕДЕТСКИЙ ВОПРОС
12 апреля 2018 | Раздел: Главные темы / Происшествия
Родители возмущены переполненными группами и антисанитарией в детском саду №60 «Снегурочка»

КОММЕНТАРИИ ПОЛЬЗОВАТЕЛЕЙ

Сан4о, в новости: НАВСТРЕЧУ ВЫБОРАМ
Марина Васильевна, в новости: ЧЕМ ХОРОШ "ХОРОШИЙ"?
гость, в новости: ЧЕМ ХОРОШ "ХОРОШИЙ"?
Горожанин, в новости: ВСЕ НА ПРАЗДНИК!

АФИША ГОРОДА

музей железногорска
центр досуга
железногорский театр оперетты
железногорский парк им. Кирова

СЛУЖБА 112

РЕКЛАМА

ПОГОДА

ПОПУЛЯРНЫЕ ПУБЛИКАЦИИ

ВСЕ ФЛАГИ В ГОСТИ К НАМ! НА ПОСТ ГУБЕРНАТОРА ЧЕМ ХОРОШ "ХОРОШИЙ"? КИПИТ РАБОТА НАВСТРЕЧУ ВЫБОРАМ ОТ ПЕРВОГО ЛИЦА

АРХИВ ПУБЛИКАЦИЙ

«    Июль 2018    »
ПнВтСрЧтПтСбВс
 1
2345678
9101112131415
16171819202122
23242526272829
3031 
Июль 2018 (121)
Июнь 2018 (119)
Май 2018 (117)
Апрель 2018 (121)
Март 2018 (109)
Февраль 2018 (113)
Copyright © 2018 tv.k26.ru | свежее телевидение и радио
© Перепечатка материалов и использование их в любой форме, в том числе и в электронных СМИ, возможны только с письменного разрешения администрации МП "Инфоцентр".