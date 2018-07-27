В ХОДЕ ОБСУЖДЕНИЯ

В Железногорске партийцы обсуждают пенсионную систему

В территориях Красноярского края продолжается обсуждение изменений в пенсионной системе. Так, в Железногорске с конца июня единороссы обсуждают сам законопроект и вопросы, связанные с повышением качества жизни пенсионеров.

Вопросы изменений пенсионной системы уже поднимались на прошедшем заседании местного политсовета «Единой России». Было отмечено, что необходимо провести широкое обсуждение с жителями и сформировать предложения по оптимизации законопроекта. Этот же вопрос подняли накануне на очередном заседании местного Совета сторонников. Представители партии отмечают, что необходимость изменений уже давно назрела, и эти изменения в пенсионной системе должны существенно увеличить размер пенсионных выплат и качество жизни людей старшего возраста.

Как рассказали в местном исполкоме, очередное обсуждение состоится во вторник, 31 июля, на заседании местного политсовета. Кроме обсуждения пенсионной системы, партийцы также поднимут вопросы предстоящих выборов губернатора края и примут в ряды партии новых активистов.