ФИНИТА ЛЯ КОМЕДИЯ!

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27.07.18 | Раздел: Главные темы / Происшествия | Просмотров: 43 | Автор: Галина Процкая

Железногорскую мошенницу осудили за обман с туристическими путевками
На основании материалов уголовного дела, расследованного сотрудниками железногорской полиции, суд вынес обвинительный приговор 34-летней женщине по нескольким эпизодам мошеннических действий с туристическими путевками.

В декабре 2017 года в полицию поступило несколько заявлений от местных жителей. Потерпевшие сообщали, что ими были заключены договоры на приобретение путевок с представительницей туристического агентства. Однако, в установленные сроки путевки предоставлены не были, а сотрудница фирмы перестала выходить на связь.

Общая сумма причиненного ущерба составила более 450 тысяч рублей. Было установлено, что фирма, от имени которой действовала подозреваемая, прекратила свою деятельность на территории города около года назад. Потерпевшие ранее пользовались услугами данного агентства и знали, что женщина является действующим представителем туристической фирмы. Изготовив подложные договоры и получив по ним денежные средства, она переехала в Красноярск и сменила номер телефона.

В ходе оперативно-розыскных мероприятий было установлено местонахождение подозреваемой. В отношении женщины следователями  возбуждено уголовное дело по статье УК РФ "Мошенничество".

В ходе следствия подозреваемая возместила потерпевшим материальный ущерб и полностью признала свою вину. Суд, рассмотрев материалы уголовного дела, вынес обвинительный приговор и назначил женщине наказание в виде условного лишения свободы сроком на 2 года.

по информации МУ МВД России по Железногорску



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