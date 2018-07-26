РАДИОПРОЕКТ "ЭКОЛОГИЧНО"
26.07.18 | Раздел: Главные темы / Cобытия | Просмотров: 12 | Автор: Галина Процкая
Городское радио продолжает цикл программ «ЭкоЛогично»
Один раз в неделю мы рассказываем о безопасной изоляции радиоактивных отходов, о взаимосвязи экологии и здоровья, о мифах радиационной темы.
27 июля в сети проводного радиовещания Железногорска выйдет восьмая программа из цикла "ЭкоЛогично".
Наш собеседник - руководитель Новоуральского отделения филиала «Северский» ФГУП «НО РАО» Вячеслав Александров. Речь пойдет о первом в России пункте изоляции радиоактивных отходов.
Включайте ваши радиоприемники в 11:20. Будет познавательно!
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