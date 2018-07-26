НАВСТРЕЧУ ВЫБОРАМ

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26.07.18 | Раздел: Главные темы / Cобытия | Просмотров: 22 | Автор: Галина Процкая

Железногорец Егор Бондаренко прошел муниципальный фильтр для выборов губернатора Красноярского края

Кандидат в губернаторы Красноярского края от ЛДПР Егор Бондаренко собрал подписи представителей районных властей, необходимые для прохождения муниципального фильтра. Об этом Newskab.ru рассказали в пресс-службе партии.

Претендентом на пост главы региона его выдвинули в конце июня 2018 года на конференции регионального отделения партии. А до этого кандидатуру утвердил ее Высший Совет. На следующий день Бондаренко подал документы на регистрацию и приступил к сбору подписей депутатов муниципальных советов.

Для прохождения муниципального фильтра кандидату необходимо было 298 голосов народных избранников из территорий края. В итоге же либерал-демократа поддержало 318. 25 июля Бондаренко вместе с остальными документами, необходимыми для регистрации кандидата, сдал подписи в крайизбирком. Теперь 29 июля избирательная комиссия проверит их, и, если все в порядке, зарегистрирует кандидата.

Кроме Егора Бондаренко сейчас на кресло главы региона претендуют Александр Усс от «Единой России», Иван Серебряков от «Патриотов России» и справедливоросс Александр Лымпио.

Источник: Newslab.ru

Фото Алины Кавригиной



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КОММЕНТАРИИ К СТАТЬЕ:
Дата: Сегодня, 19:13 | Статус: | Автор: Сан4о , Группа: Гости

Вы извините но он ни кто и такую бы рожу я бы не хотел видет в роли губернатора а вот Кулеша хотел бы

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