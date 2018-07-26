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ПРОГРАММА "КСТАТИ" ОТ 26 ИЮЛЯ

ПРОГРАММА "КСТАТИ" ОТ 26 ИЮЛЯ
26.07.18 | Главные темы / Cобытия / Телепередачи
Гость студии - руководитель Управления культуры администрации ГАЛИНА ТИХОЛАЗ
РАДИОПРОЕКТ "ЭКОЛОГИЧНО"

РАДИОПРОЕКТ "ЭКОЛОГИЧНО"
26.07.18 | Главные темы / Cобытия
27 июля на городском радио выйдет очередная программа из цикла "ЭкоЛогично"
К СВЕДЕНИЮ ВОДИТЕЛЕЙ

К СВЕДЕНИЮ ВОДИТЕЛЕЙ
26.07.18 | Главные темы / Cобытия
28 июля в городе будет частично перекрыто движение
НАВСТРЕЧУ ВЫБОРАМ

НАВСТРЕЧУ ВЫБОРАМ
26.07.18 | Главные темы / Cобытия
Железногорец Егор Бондаренко прошел муниципальный фильтр для выборов
НОВОСТИ "ВРЕМЯ МЕСТНОЕ" ОТ 25 ИЮЛЯ

НОВОСТИ "ВРЕМЯ МЕСТНОЕ" ОТ 25 ИЮЛЯ
26.07.18 | Главные темы / Cобытия / Телепередачи
НОВОСТИ "ВРЕМЯ МЕСТНОЕ" ОТ 25 ИЮЛЯ

НОВОСТИ "ВРЕМЯ МЕСТНОЕ" ОТ 25 ИЮЛЯ

26.07.18 | Раздел: Главные темы / Cобытия / Телепередачи | Просмотров: 34 | Автор: Галина Процкая



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