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В Управлении соцзащиты продолжают тестировать электронную очередь (видео)
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25.07.18 | Главные темы / Cобытия
Читайте завтра в свежем выпуске газеты «Город и горожане»
В ПРОГРАММЕ "КСТАТИ" - ГАЛИНА ТИХОЛАЗ

В ПРОГРАММЕ "КСТАТИ" - ГАЛИНА ТИХОЛАЗ
25.07.18 | Главные темы / Cобытия
В четверг, 26 июля, гостем программы «КСТАТИ» станет руководитель Управления
ПО ДОРОГАМ ИСТОРИИ

ПО ДОРОГАМ ИСТОРИИ
25.07.18 | Главные темы / Cобытия / Культура
Сегодня в Железногорске начали работать экскурсионные маршруты
КАК ПОЖАЛОВАТЬСЯ НА ПОЛИЦИЮ?

КАК ПОЖАЛОВАТЬСЯ НА ПОЛИЦИЮ?
25.07.18 | Главные темы / Cобытия
В железногорской полиции действует единый региональный номер «телефона доверия»

НОВЫЙ ПОРЯДОК

25.07.18 | Раздел: Главные темы / Cобытия | Просмотров: 17 | Автор: Галина Процкая

В Управлении соцзащиты продолжают тестировать электронную очередь

Татьяна Зимина, Игорь Мусанов



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