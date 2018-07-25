АНОНС ГАЗЕТЫ "ГОРОД И ГОРОЖАНЕ"

Читайте завтра в свежем выпуске газеты «Город и горожане»

- Сегодня многие горожане уверены, что раньше все вокруг было ярче, лучше, правильнее. И из спорного настоящего кажется, что не случалось в том идеальном мире нарушений, проступков и обмана, а город возводился исключительно под патриотические песни и дружное «Эй, ухнем!». А между тем, прошлое засекреченной Девятки было разным. И не всегда радужным…

- Жители Ленинградского опять из своих почтовых ящиков вытаскивают листовки с призывами не платить ГЖКУ. Таким способом на рынок коммунальных услуг Железногорска пытается зайти ООО «Востком». Что ждет город, если эти планы осуществятся, несложно предугадать, ведь эта команда уже имеет резко негативный опыт работы в сфере ЖКХ.

- Каким будет Железногорск в ближайшие 20 лет, определит новый генеральный план. В середине июля питерская компания выиграла тендер на его разработку и уже приступила к сбору информации.

- Надежда Вяткина уже побывала в шести странах и во многих городах России. 66-летняя горожанка активно путешествует по святым местам. По возвращении в Железногорск ее паломничество не заканчивается.

- Полная программа праздничных мероприятий, приуроченных ко Дню города.

- Фотовыставка победителей конкурса «Моя семья».

- Архивные этюды от Виктора Аференко.

- Полезные советы. И многое другое…