Главная Сообщить новость Обратная связь Добавить в закладки
Регистрация Войти
НОВЫЙ ПОРЯДОК

НОВЫЙ ПОРЯДОК
25.07.18 | Главные темы / Cобытия
В Управлении соцзащиты продолжают тестировать электронную очередь (видео)
АНОНС ГАЗЕТЫ "ГОРОД И ГОРОЖАНЕ"

АНОНС ГАЗЕТЫ "ГОРОД И ГОРОЖАНЕ"
25.07.18 | Главные темы / Cобытия
Читайте завтра в свежем выпуске газеты «Город и горожане»
В ПРОГРАММЕ "КСТАТИ" - ГАЛИНА ТИХОЛАЗ

В ПРОГРАММЕ "КСТАТИ" - ГАЛИНА ТИХОЛАЗ
25.07.18 | Главные темы / Cобытия
В четверг, 26 июля, гостем программы «КСТАТИ» станет руководитель Управления
ПО ДОРОГАМ ИСТОРИИ

ПО ДОРОГАМ ИСТОРИИ
25.07.18 | Главные темы / Cобытия / Культура
Сегодня в Железногорске начали работать экскурсионные маршруты
КАК ПОЖАЛОВАТЬСЯ НА ПОЛИЦИЮ?

КАК ПОЖАЛОВАТЬСЯ НА ПОЛИЦИЮ?
25.07.18 | Главные темы / Cобытия
В железногорской полиции действует единый региональный номер «телефона доверия»

ПО ДОРОГАМ ИСТОРИИ

25.07.18 | Раздел: Главные темы / Cобытия / Культура | Просмотров: 60 | Автор: Галина Процкая

С сегодняшнего дня и по 27 июля в Железногорске будут работать экскурсионные маршруты

Накануне Дня города Музейно-выставочный центр совместно с ПАТП по инициативе администрации ЗАТО организовали экскурсии для пассажиров муниципальных автобусов с номерами 9 и 10. Людям рассказывают об истории Железногорска, его людях и достопримечательностях.

Маршруты были выбраны неслучайно, они не просто проходят по исторической части города - автобус №9 еще и ассоциируется с первым неофициальным названием Красноярска-26 – «Девятка».

- Экскурсии начинаются в 11 и 15 часов. Мы рассказываем о градообразующих предприятиях, площадях, природе, спортивных объектах, учреждениях культуры и, конечно, о городском озере, которому исполнилось 60 лет, - говорит Татьяна Сергеева, методист музея. Также знакомим с выдающимися личностями Железногорска: основателем космической фирмы Михаилом Решетневым, имя которого носит площадь; легендарным конструктором Сергеем Королевым, чей памятник установлен на одноименной площади; отцом советской атомной энергетики Игорем Курчатовым, в честь которого назван проспект.

Маршрут № 9 -
25 июля - 10.40 и 15.16 - начало от пл. Решетнева
26 июля - 10.40 и 15.16 - начало от пл. Решетнева
27 июля - 10.40 и 15.16 - начало от пл. Решетнева

Маршрут № 10 -
25 июля - 11.00 и 14.45 - начало от пл. Решетнева
26 июля - 11.00 и 14.45 - начало от пл. Решетнева
27 июля - 14.45 - начало от пл. Решетнева.

Источник: ГиГ



Нравится 0





Ваше Имя:   Ваш E-Mail:  

  • bowtiesmilelaughingblushsmileyrelaxedsmirk
    heart_eyeskissing_heartkissing_closed_eyesflushedrelievedsatisfiedgrin
    winkstuck_out_tongue_winking_eyestuck_out_tongue_closed_eyesgrinningkissingstuck_out_tonguesleeping
    worriedfrowninganguishedopen_mouthgrimacingconfusedhushed
    expressionlessunamusedsweat_smilesweatdisappointed_relievedwearypensive
    disappointedconfoundedfearfulcold_sweatperseverecrysob
    joyastonishedscreamtired_faceangryragetriumph
    sleepyyummasksunglassesdizzy_faceimpsmiling_imp
    neutral_faceno_mouthinnocent

Вопрос: Напишите ответ на пример словом: 2+2=
Ответ:


ПОХОЖИЕ СТАТЬИ:
ОГОРОДНЫЕ МАРШРУТЫ

ОГОРОДНЫЕ МАРШРУТЫ
2 мая 2017 | Раздел: Главные темы / Cобытия
В Железногорске начали работу садоводческие маршруты
ЕДЕМ НА ДАЧУ

ЕДЕМ НА ДАЧУ
6 апреля 2018 | Раздел: Главные темы / Cобытия
С 28 апреля в Железногорске начнут работать садоводческие маршруты
«ЖЕЛТЫЕ» ЕЩЕ В СТРОЮ

«ЖЕЛТЫЕ» ЕЩЕ В СТРОЮ
2 марта 2017 | Раздел: Главные темы / Cобытия
Железногорский частный перевозчик «Горавтотранс» продолжит перевозить пассажиров, как минимум, до конца года
ИСТОРИЯ В ОБЪЕКТИВЕ

ИСТОРИЯ В ОБЪЕКТИВЕ
22 мая 2012 | Раздел: Cобытия
••• Муниципальный архив, Музейно-выставочный центр и редакция газеты «Город и горожане» объявили конкурс «Фото из семейного архива»

КОММЕНТАРИИ ПОЛЬЗОВАТЕЛЕЙ

Марина Васильевна, в новости: ЧЕМ ХОРОШ "ХОРОШИЙ"?
гость, в новости: ЧЕМ ХОРОШ "ХОРОШИЙ"?
Горожанин, в новости: ВСЕ НА ПРАЗДНИК!
Гость, в новости: ВСЕ НА ПРАЗДНИК!

АФИША ГОРОДА

музей железногорска
центр досуга
железногорский театр оперетты
железногорский парк им. Кирова

СЛУЖБА 112

РЕКЛАМА

ПОГОДА

ПОПУЛЯРНЫЕ ПУБЛИКАЦИИ

ВСЕ ФЛАГИ В ГОСТИ К НАМ! НА ПОСТ ГУБЕРНАТОРА ЧЕМ ХОРОШ "ХОРОШИЙ"? КИПИТ РАБОТА ОТ ПЕРВОГО ЛИЦА НОВОСТИ "ВРЕМЯ МЕСТНОЕ" ОТ 27 ИЮНЯ

АРХИВ ПУБЛИКАЦИЙ

«    Июль 2018    »
ПнВтСрЧтПтСбВс
 1
2345678
9101112131415
16171819202122
23242526272829
3031 
Июль 2018 (108)
Июнь 2018 (119)
Май 2018 (117)
Апрель 2018 (121)
Март 2018 (109)
Февраль 2018 (113)
Copyright © 2018 tv.k26.ru | свежее телевидение и радио
© Перепечатка материалов и использование их в любой форме, в том числе и в электронных СМИ, возможны только с письменного разрешения администрации МП "Инфоцентр".