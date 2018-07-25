ПО ДОРОГАМ ИСТОРИИ
С сегодняшнего дня и по 27 июля в Железногорске будут работать экскурсионные маршруты
Накануне Дня города Музейно-выставочный центр совместно с ПАТП по инициативе администрации ЗАТО организовали экскурсии для пассажиров муниципальных автобусов с номерами 9 и 10. Людям рассказывают об истории Железногорска, его людях и достопримечательностях.
Маршруты были выбраны неслучайно, они не просто проходят по исторической части города - автобус №9 еще и ассоциируется с первым неофициальным названием Красноярска-26 – «Девятка».
Маршрут № 9 -
25 июля - 10.40 и 15.16 - начало от пл. Решетнева
26 июля - 10.40 и 15.16 - начало от пл. Решетнева
27 июля - 10.40 и 15.16 - начало от пл. Решетнева
Маршрут № 10 -
25 июля - 11.00 и 14.45 - начало от пл. Решетнева
26 июля - 11.00 и 14.45 - начало от пл. Решетнева
27 июля - 14.45 - начало от пл. Решетнева.
Источник: ГиГ