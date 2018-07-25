ПО ДОРОГАМ ИСТОРИИ

С сегодняшнего дня и по 27 июля в Железногорске будут работать экскурсионные маршруты

Накануне Дня города Музейно-выставочный центр совместно с ПАТП по инициативе администрации ЗАТО организовали экскурсии для пассажиров муниципальных автобусов с номерами 9 и 10. Людям рассказывают об истории Железногорска, его людях и достопримечательностях.

Маршруты были выбраны неслучайно, они не просто проходят по исторической части города - автобус №9 еще и ассоциируется с первым неофициальным названием Красноярска-26 – «Девятка».

- Экскурсии начинаются в 11 и 15 часов. Мы рассказываем о градообразующих предприятиях, площадях, природе, спортивных объектах, учреждениях культуры и, конечно, о городском озере, которому исполнилось 60 лет, - говорит Татьяна Сергеева, методист музея. Также знакомим с выдающимися личностями Железногорска: основателем космической фирмы Михаилом Решетневым, имя которого носит площадь; легендарным конструктором Сергеем Королевым, чей памятник установлен на одноименной площади; отцом советской атомной энергетики Игорем Курчатовым, в честь которого назван проспект.

Маршрут № 9 -

25 июля - 10.40 и 15.16 - начало от пл. Решетнева

26 июля - 10.40 и 15.16 - начало от пл. Решетнева

27 июля - 10.40 и 15.16 - начало от пл. Решетнева



Маршрут № 10 -

25 июля - 11.00 и 14.45 - начало от пл. Решетнева

26 июля - 11.00 и 14.45 - начало от пл. Решетнева

27 июля - 14.45 - начало от пл. Решетнева.

Источник: ГиГ