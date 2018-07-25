КАК ПОЖАЛОВАТЬСЯ НА ПОЛИЦИЮ?

В железногорской полиции действует единый региональный номер «телефона доверия»

Информацию о преступлениях или правонарушениях, совершенных сотрудниками органов внутренних дел, вы можете круглосуточно сообщать по номеру, входящему в систему «горячей линии» МВД России 8 (391) 245-96-46.

Консультативная либо справочная информация по данному номеру не предоставляется.

По информации МУ МВД России по ЗАТО г. Железногорск