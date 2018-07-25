КАК ПОЖАЛОВАТЬСЯ НА ПОЛИЦИЮ?
25.07.18 | Раздел: Главные темы / Cобытия | Просмотров: 46 | Автор: Галина Процкая
В железногорской полиции действует единый региональный номер «телефона доверия»
Информацию о преступлениях или правонарушениях, совершенных сотрудниками органов внутренних дел, вы можете круглосуточно сообщать по номеру, входящему в систему «горячей линии» МВД России 8 (391) 245-96-46.
Консультативная либо справочная информация по данному номеру не предоставляется.
По информации МУ МВД России по ЗАТО г. Железногорск
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