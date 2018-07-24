ЧЕМ ХОРОШ "ХОРОШИЙ"?

"Командор" откроет девять новых магазинов в Железногорске

ТС «Командор» активно готовится к запуску новых магазинов.. Уже этой осенью жители города смогут совершать ежедневные покупки по привычным адресам.

Магазины откроются на торговых площадях закрывшейся торговой сети «Балтийский». Железногорск пополнится такими форматами торговых объектов, как дискаунтер «Хороший Экспресс», дискаунтер «Хороший», магазин у дома «Командор» и супермаркет «Командор»:

«Хороший Экспресс» ул.Королева, 6а; «Хороший Экспресс» пр.Центральный, 10; «Хороший Экспресс» пр.Курчатова, 2; «Хороший Экспресс» ул.Свердлова, 55; «Хороший» пр.Курчатова, 54; «Хороший» ул. Советской армии, 34; Магазин у дома «Командор» ул. Свердлова, 22; Супермаркет «Командор» пр-т Ленинградский, 35

Еще один супермаркет «Командор» будет открыт по ул.Школьная, 11 на площадях бывшего «Универсама по Школьной». Отметим, готовая еда и торты будут от производителя, который ранее работал в данном магазине.

Понимая всю важность для жителей города в функционировании магазинов по знакомым адресам, ТС «Командор» в сжатые сроки проводит реконструкцию и работы для скорейшего запуска торговых точек. В ближайшие месяцы появятся новые магазины в шаговой доступности с единым стандартом качества обслуживания, широким ассортиментом товаров по доступным ценам, выгодными предложениями, информирует муниципальный портал.