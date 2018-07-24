ЧЕМ ХОРОШ "ХОРОШИЙ"?
"Командор" откроет девять новых магазинов в Железногорске
Магазины откроются на торговых площадях закрывшейся торговой сети «Балтийский». Железногорск пополнится такими форматами торговых объектов, как дискаунтер «Хороший Экспресс», дискаунтер «Хороший», магазин у дома «Командор» и супермаркет «Командор»:
- «Хороший Экспресс» ул.Королева, 6а;
- «Хороший Экспресс» пр.Центральный, 10;
- «Хороший Экспресс» пр.Курчатова, 2;
- «Хороший Экспресс» ул.Свердлова, 55;
- «Хороший» пр.Курчатова, 54;
- «Хороший» ул. Советской армии, 34;
- Магазин у дома «Командор» ул. Свердлова, 22;
- Супермаркет «Командор» пр-т Ленинградский, 35
Еще один супермаркет «Командор» будет открыт по ул.Школьная, 11 на площадях бывшего «Универсама по Школьной». Отметим, готовая еда и торты будут от производителя, который ранее работал в данном магазине.
Понимая всю важность для жителей города в функционировании магазинов по знакомым адресам, ТС «Командор» в сжатые сроки проводит реконструкцию и работы для скорейшего запуска торговых точек. В ближайшие месяцы появятся новые магазины в шаговой доступности с единым стандартом качества обслуживания, широким ассортиментом товаров по доступным ценам, выгодными предложениями, информирует муниципальный портал.