Главная Сообщить новость Обратная связь Добавить в закладки
Регистрация Войти
ЧЕМ ХОРОШ "ХОРОШИЙ"?

ЧЕМ ХОРОШ "ХОРОШИЙ"?
24.07.18 | Главные темы / Cобытия
«Командор» откроет девять новых магазинов в Железногорске
ВСЕ НА ПРАЗДНИК!

ВСЕ НА ПРАЗДНИК!
24.07.18 | Главные темы / Cобытия / Культура
Программа празднования Дня города в Железногорске
НОВОСТИ "ВРЕМЯ МЕСТНОЕ" ОТ 23 ИЮЛЯ

НОВОСТИ "ВРЕМЯ МЕСТНОЕ" ОТ 23 ИЮЛЯ
24.07.18 | Главные темы / Cобытия / Телепередачи
НОВОСТИ "ВРЕМЯ МЕСТНОЕ" ОТ 23 ИЮЛЯ
ВСЕМ МИРОМ

ВСЕМ МИРОМ
23.07.18 | Главные темы / Cобытия
Верующие прошли крестным ходом по Сухобузимскому району в память о Царской
ГОРТЕПЛОЭНЕРГО ИНФОРМИРУЕТ

ГОРТЕПЛОЭНЕРГО ИНФОРМИРУЕТ
23.07.18 | Главные темы / Cобытия
Сегодня временно перекрыли проезд к спорткомплексу «Дельфин»

ЧЕМ ХОРОШ "ХОРОШИЙ"?

24.07.18 | Раздел: Главные темы / Cобытия | Просмотров: 72 | Автор: Галина Процкая

"Командор" откроет девять новых магазинов в Железногорске

ТС «Командор» активно готовится к запуску новых магазинов.. Уже этой осенью жители города смогут совершать ежедневные покупки по привычным адресам.

Магазины откроются на торговых площадях закрывшейся торговой сети «Балтийский». Железногорск пополнится такими форматами торговых объектов, как дискаунтер «Хороший Экспресс», дискаунтер «Хороший», магазин у дома «Командор» и супермаркет «Командор»: 

  1. «Хороший Экспресс» ул.Королева, 6а;                                       
  2. «Хороший Экспресс» пр.Центральный, 10;                       
  3. «Хороший Экспресс» пр.Курчатова, 2;                             
  4. «Хороший Экспресс» ул.Свердлова, 55;                                     
  5. «Хороший» пр.Курчатова, 54;                     
  6. «Хороший» ул. Советской армии, 34;       
  7. Магазин у дома «Командор» ул. Свердлова, 22;                                     
  8. Супермаркет «Командор» пр-т Ленинградский, 35

Еще один супермаркет «Командор» будет открыт по ул.Школьная, 11 на площадях бывшего «Универсама по Школьной». Отметим, готовая еда и торты будут от производителя, который ранее работал в данном магазине.

Понимая всю важность для жителей города в функционировании магазинов по знакомым адресам, ТС «Командор» в сжатые сроки проводит реконструкцию и работы для скорейшего запуска торговых точек. В ближайшие месяцы появятся новые магазины в шаговой доступности с единым стандартом качества обслуживания, широким ассортиментом товаров по доступным ценам, выгодными предложениями, информирует муниципальный портал.



Нравится 1





КОММЕНТАРИИ К СТАТЬЕ:
Дата: Вчера, 23:04 | Статус: | Автор: гость , Группа: Гости

Очень жаль. Из командоров толька Аллея норм, но цены выше. Командоры в целом выглядят как крастэц в 90х. Свалка еды, жри быдло. И качество полное Г. Особенно эти собственные бренды.

  • Не нравится
  • 0
  • Нравится


Цитировать | Ответить

Ваше Имя:   Ваш E-Mail:  

  • bowtiesmilelaughingblushsmileyrelaxedsmirk
    heart_eyeskissing_heartkissing_closed_eyesflushedrelievedsatisfiedgrin
    winkstuck_out_tongue_winking_eyestuck_out_tongue_closed_eyesgrinningkissingstuck_out_tonguesleeping
    worriedfrowninganguishedopen_mouthgrimacingconfusedhushed
    expressionlessunamusedsweat_smilesweatdisappointed_relievedwearypensive
    disappointedconfoundedfearfulcold_sweatperseverecrysob
    joyastonishedscreamtired_faceangryragetriumph
    sleepyyummasksunglassesdizzy_faceimpsmiling_imp
    neutral_faceno_mouthinnocent

Вопрос: Напишите ответ на пример словом: 2+5=
Ответ:


ПОХОЖИЕ СТАТЬИ:
ОБЗОР ГАЗЕТЫ "ГОРОД И ГОРОЖАНЕ"

ОБЗОР ГАЗЕТЫ "ГОРОД И ГОРОЖАНЕ"
28 сентября 2016 | Раздел: Главные темы / Cобытия
Читайте в новом номере газеты на этой неделе!
НОВЫЕ СПУТНИКИ ДЛЯ РОССИИ

НОВЫЕ СПУТНИКИ ДЛЯ РОССИИ
13 мая 2016 | Раздел: Главные темы / Cобытия
Компания "ИСС" изготовит новые телекоммуникационные космические аппараты «Экспресс-80» и «Экспресс-103»
"КРАСНЫЙ ЯР" СКОРО В ЖЕЛЕЗНОГОРСКЕ

"КРАСНЫЙ ЯР" СКОРО В ЖЕЛЕЗНОГОРСКЕ
17 сентября 2012 | Раздел: Cобытия
••• В Железногорске откроются три магазина торговой сети гастрономов "Красный Яр"
УНИВЕРСИТЕТ ТРЕТЬЕГО ВОЗРАСТА

УНИВЕРСИТЕТ ТРЕТЬЕГО ВОЗРАСТА
21 июня 2011 | Раздел: Cобытия
••• Итоги работы социальных программ для ветеранов и пенсионеров ЗАТО Железногорск подвели в Управлении Пенсионного фонда

КОММЕНТАРИИ ПОЛЬЗОВАТЕЛЕЙ

гость, в новости: ЧЕМ ХОРОШ "ХОРОШИЙ"?
Горожанин, в новости: ВСЕ НА ПРАЗДНИК!
Гость, в новости: ВСЕ НА ПРАЗДНИК!
Дороги, в новости: ДОРОЖНЫЙ РЕМОНТ

АФИША ГОРОДА

музей железногорска
центр досуга
железногорский театр оперетты
железногорский парк им. Кирова

СЛУЖБА 112

РЕКЛАМА

ПОГОДА

ПОПУЛЯРНЫЕ ПУБЛИКАЦИИ

ВСЕ ФЛАГИ В ГОСТИ К НАМ! НА ПОСТ ГУБЕРНАТОРА КИПИТ РАБОТА ОТ ПЕРВОГО ЛИЦА ЧЕМ ХОРОШ "ХОРОШИЙ"? НА "ДЮЙМОВОЧКУ" ПОЖАЛОВАЛИСЬ

АРХИВ ПУБЛИКАЦИЙ

«    Июль 2018    »
ПнВтСрЧтПтСбВс
 1
2345678
9101112131415
16171819202122
23242526272829
3031 
Июль 2018 (101)
Июнь 2018 (119)
Май 2018 (118)
Апрель 2018 (121)
Март 2018 (109)
Февраль 2018 (113)
Copyright © 2018 tv.k26.ru | свежее телевидение и радио
© Перепечатка материалов и использование их в любой форме, в том числе и в электронных СМИ, возможны только с письменного разрешения администрации МП "Инфоцентр".