ГОРТЕПЛОЭНЕРГО ИНФОРМИРУЕТ

Сегодня временно перекрыли проезд к спорткомплексу "Дельфин"

23 июля с 08:00 до 26 июля до 20:00 для проведения мероприятий по устранению технологической аварии на сетях водопровода установлено временное ограничение движения автотранспортных средств на проезде к ДЮСШ "Юность". Работы проводит МП "Гортеплоэнерго"

Дорожные знаки установлены со стороны ул. 60 лет ВЛКСМ (между жилым домом пр.Ленинградский,1 и нежилым зданием ул.60 лет ВЛКСМ,6а), сообщает муниципальный портал.