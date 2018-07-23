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ВСЕМ МИРОМ

ВСЕМ МИРОМ
23.07.18 | Главные темы / Cобытия
Верующие прошли крестным ходом по Сухобузимскому району в память о Царской
ГОРТЕПЛОЭНЕРГО ИНФОРМИРУЕТ

ГОРТЕПЛОЭНЕРГО ИНФОРМИРУЕТ
23.07.18 | Главные темы / Cобытия
Сегодня временно перекрыли проезд к спорткомплексу «Дельфин»
НА ПОИСК ПУТЕШЕСТВЕННИЦЫ

НА ПОИСК ПУТЕШЕСТВЕННИЦЫ
23.07.18 | Главные темы / Происшествия
Железногорские полицейские разыскали и вернули домой 5-летнюю девочку
НОВОСТИ "ВРЕМЯ МЕСТНОЕ" ОТ 20 ИЮЛЯ

НОВОСТИ "ВРЕМЯ МЕСТНОЕ" ОТ 20 ИЮЛЯ
23.07.18 | Главные темы / Cобытия / Телепередачи
НОВОСТИ "ВРЕМЯ МЕСТНОЕ" ОТ 20 ИЮЛЯ
КОМФОРТНАЯ СРЕДА

КОМФОРТНАЯ СРЕДА
21.07.18 | Главные темы / Cобытия
На проспекте Курчатова начался ремонт тротуара (видео)

ГОРТЕПЛОЭНЕРГО ИНФОРМИРУЕТ

23.07.18 | Раздел: Главные темы / Cобытия | Просмотров: 24 | Автор: Галина Процкая

Сегодня временно перекрыли проезд к спорткомплексу "Дельфин"

23 июля с 08:00 до 26 июля до 20:00 для проведения мероприятий по устранению технологической аварии на сетях водопровода установлено временное ограничение движения автотранспортных средств на проезде к ДЮСШ "Юность". Работы проводит МП "Гортеплоэнерго"

Дорожные знаки установлены со стороны ул. 60 лет ВЛКСМ (между жилым домом пр.Ленинградский,1 и нежилым зданием ул.60 лет ВЛКСМ,6а), сообщает муниципальный портал.



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