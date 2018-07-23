ГОРТЕПЛОЭНЕРГО ИНФОРМИРУЕТ
23.07.18 | Раздел: Главные темы / Cобытия | Просмотров: 24 | Автор: Галина Процкая
Сегодня временно перекрыли проезд к спорткомплексу "Дельфин"
23 июля с 08:00 до 26 июля до 20:00 для проведения мероприятий по устранению технологической аварии на сетях водопровода установлено временное ограничение движения автотранспортных средств на проезде к ДЮСШ "Юность". Работы проводит МП "Гортеплоэнерго"
Дорожные знаки установлены со стороны ул. 60 лет ВЛКСМ (между жилым домом пр.Ленинградский,1 и нежилым зданием ул.60 лет ВЛКСМ,6а), сообщает муниципальный портал.
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