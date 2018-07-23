НА ПОИСК ПУТЕШЕСТВЕННИЦЫ

Сотрудники МУ МВД России по ЗАТО г. Железногорск разыскали и вернули домой 5-летнюю девочку

В субботу, 21 июля, в 14 час в дежурную часть поступил звонок от жительницы поселка Первомайский. Женщина сообщила, что ее малолетняя дочь ушла со двора дома несколько часов назад и её местонахождение родителям неизвестно. Самостоятельные поиски успехом не увенчались.

Незамедлительно на поиск ребенка был ориентирован личный состав Управления из числа сотрудников ПДН, ОУР и участковых уполномоченных. Были сформированы семь поисковых групп, которые начали обходить близлежащую территорию, устанавливать очевидцев.

Пропавшая девочка вместе со своей 6-летней подругой была обнаружена сотрудниками полиции на берегу ручья. Как выяснили полицейские, девочки, не предупредив родителей, ушли от дома на расстояние около одного километра.

В настоящее время их жизни и здоровью ничего не угрожает.Сотрудники подразделения по делам несовершеннолетних провели с родителями девочек профилактическую беседу о недопустимости оставления малолетних детей одних без присмотра.

По информации МУ МВД России по ЗАТО г.Железногорск