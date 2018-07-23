Главная Сообщить новость Обратная связь Добавить в закладки
Регистрация Войти
ВСЕМ МИРОМ

ВСЕМ МИРОМ
23.07.18 | Главные темы / Cобытия
Верующие прошли крестным ходом по Сухобузимскому району в память о Царской
ГОРТЕПЛОЭНЕРГО ИНФОРМИРУЕТ

ГОРТЕПЛОЭНЕРГО ИНФОРМИРУЕТ
23.07.18 | Главные темы / Cобытия
Сегодня временно перекрыли проезд к спорткомплексу «Дельфин»
НА ПОИСК ПУТЕШЕСТВЕННИЦЫ

НА ПОИСК ПУТЕШЕСТВЕННИЦЫ
23.07.18 | Главные темы / Происшествия
Железногорские полицейские разыскали и вернули домой 5-летнюю девочку
НОВОСТИ "ВРЕМЯ МЕСТНОЕ" ОТ 20 ИЮЛЯ

НОВОСТИ "ВРЕМЯ МЕСТНОЕ" ОТ 20 ИЮЛЯ
23.07.18 | Главные темы / Cобытия / Телепередачи
НОВОСТИ "ВРЕМЯ МЕСТНОЕ" ОТ 20 ИЮЛЯ
КОМФОРТНАЯ СРЕДА

КОМФОРТНАЯ СРЕДА
21.07.18 | Главные темы / Cобытия
На проспекте Курчатова начался ремонт тротуара (видео)

НА ПОИСК ПУТЕШЕСТВЕННИЦЫ

23.07.18 | Раздел: Главные темы / Происшествия | Просмотров: 28 | Автор: Галина Процкая

Сотрудники МУ МВД России по ЗАТО г. Железногорск разыскали и вернули домой 5-летнюю девочку

В субботу, 21 июля, в 14 час в дежурную часть поступил звонок от жительницы поселка Первомайский. Женщина сообщила, что ее малолетняя дочь ушла со двора дома несколько часов назад и её местонахождение родителям неизвестно. Самостоятельные поиски успехом не увенчались.

Незамедлительно на поиск ребенка был ориентирован личный состав Управления из числа сотрудников ПДН, ОУР и участковых уполномоченных. Были сформированы семь поисковых групп, которые начали обходить близлежащую территорию, устанавливать очевидцев.

Пропавшая девочка вместе со своей 6-летней подругой была обнаружена сотрудниками полиции на берегу ручья. Как выяснили полицейские, девочки, не предупредив родителей, ушли от дома на расстояние около одного километра.

В настоящее время их жизни и здоровью ничего не угрожает.Сотрудники подразделения по делам несовершеннолетних провели с родителями девочек профилактическую беседу о недопустимости оставления малолетних детей одних без присмотра.

По информации МУ МВД России по ЗАТО г.Железногорск



Нравится 0





Ваше Имя:   Ваш E-Mail:  

  • bowtiesmilelaughingblushsmileyrelaxedsmirk
    heart_eyeskissing_heartkissing_closed_eyesflushedrelievedsatisfiedgrin
    winkstuck_out_tongue_winking_eyestuck_out_tongue_closed_eyesgrinningkissingstuck_out_tonguesleeping
    worriedfrowninganguishedopen_mouthgrimacingconfusedhushed
    expressionlessunamusedsweat_smilesweatdisappointed_relievedwearypensive
    disappointedconfoundedfearfulcold_sweatperseverecrysob
    joyastonishedscreamtired_faceangryragetriumph
    sleepyyummasksunglassesdizzy_faceimpsmiling_imp
    neutral_faceno_mouthinnocent

Вопрос: Напишите ответ на пример словом: 2+2=
Ответ:


ПОХОЖИЕ СТАТЬИ:
ДЕВОЧКУ НАШЛИ

ДЕВОЧКУ НАШЛИ
2 ноября 2017 | Раздел: Главные темы / Cобытия
Железногорский пожарный нашел в болоте заблудившегося ребенка
ПРОПАЛ РЕБЕНОК

ПРОПАЛ РЕБЕНОК
12 сентября 2016 | Раздел: Главные темы / Cобытия / Происшествия
В Железногорске 9-летнего ребенка искали 26 поисковых групп полицейских
СБОРЩИЦА ЧЕРЕМШИ НАШЛАСЬ

СБОРЩИЦА ЧЕРЕМШИ НАШЛАСЬ
5 июня 2015 | Раздел: Главные темы / Cобытия
Потерявшуюся в лесу пенсионерку разыскали сотрудники железногорской полиции
ПО ГОРЯЧИМ СЛЕДАМ

ПО ГОРЯЧИМ СЛЕДАМ
18 июня 2013 | Раздел: Происшествия
••• Пропавшую 6-летнюю девочку нашли сотрудники железногорской полиции

КОММЕНТАРИИ ПОЛЬЗОВАТЕЛЕЙ

АФИША ГОРОДА

музей железногорска
центр досуга
железногорский театр оперетты
железногорский парк им. Кирова

СЛУЖБА 112

РЕКЛАМА

ПОГОДА

ПОПУЛЯРНЫЕ ПУБЛИКАЦИИ

ВСЕ ФЛАГИ В ГОСТИ К НАМ! НА ПОСТ ГУБЕРНАТОРА КИПИТ РАБОТА ОТ ПЕРВОГО ЛИЦА НА "ДЮЙМОВОЧКУ" ПОЖАЛОВАЛИСЬ НОВОСТИ "ВРЕМЯ МЕСТНОЕ" ОТ 27 ИЮНЯ

АРХИВ ПУБЛИКАЦИЙ

«    Июль 2018    »
ПнВтСрЧтПтСбВс
 1
2345678
9101112131415
16171819202122
23242526272829
3031 
Июль 2018 (97)
Июнь 2018 (119)
Май 2018 (118)
Апрель 2018 (121)
Март 2018 (109)
Февраль 2018 (113)
Copyright © 2018 tv.k26.ru | свежее телевидение и радио
© Перепечатка материалов и использование их в любой форме, в том числе и в электронных СМИ, возможны только с письменного разрешения администрации МП "Инфоцентр".