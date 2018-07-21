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КОМФОРТНАЯ СРЕДА
21.07.18 | Главные темы / Cобытия
На проспекте Курчатова начался ремонт тротуара (видео)
ПРОГРАММА "ЭКОЛОГИЧНО" ОТ 20 ИЮЛЯ

ПРОГРАММА "ЭКОЛОГИЧНО" ОТ 20 ИЮЛЯ
21.07.18 | Главные темы / Cобытия / Телепередачи
Программа "ЭкоЛогично" от 20 июля
"КАПИТАЛЬНАЯ" ТЕМА

"КАПИТАЛЬНАЯ" ТЕМА
20.07.18 | Главные темы / Cобытия
В 20-ти многоквартирных домах Железногорска завершены капитальные ремонты
ВАЖЕН ТВОЙ ГОЛОС!

ВАЖЕН ТВОЙ ГОЛОС!
20.07.18 | Главные темы / Cобытия
В Железногорске продолжается голосование по способу оплаты за тепловую энергию
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СВЕТОФОРЫ В ПЕРВОМАЙСКОМ
20.07.18 | Главные темы / Cобытия
На пересечении ул.Красноярской и пр.Поселковый впервые установят светофоры

ПРОГРАММА "ЭКОЛОГИЧНО" ОТ 20 ИЮЛЯ

21.07.18 | Раздел: Главные темы / Cобытия / Телепередачи | Просмотров: 16 | Автор: Галина Процкая

Программа городского радио "ЭкоЛогично" от 20 июля

Радио Железногорска



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