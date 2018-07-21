На проспекте Курчатова начался ремонт тротуара (видео)

Программа "ЭкоЛогично" от 20 июля

ПРОГРАММА "ЭКОЛОГИЧНО" ОТ 20 ИЮЛЯ

В 20-ти многоквартирных домах Железногорска завершены капитальные ремонты

В Железногорске продолжается голосование по способу оплаты за тепловую энергию