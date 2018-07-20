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"КАПИТАЛЬНАЯ" ТЕМА

20.07.18 | Раздел: Главные темы / Cобытия | Просмотров: 12 | Автор: Галина Процкая

Программа по выполнению капитальных ремонтов продолжается

В ЗАТО Железногорск за счет средств Регионального фонда капитального ремонта в 2018 году в многоквартирных домах заключены договора на ремонт в 69 многоквартирных домах.  

На сегодняшний день в 20 многоквартирных домах завершены работы и подписаны акты приемки.
Ремонт кровель выполнен в семи жилых многоквартирных домах по ул. Крупская №?3, 4, 7; пр. Курчатова №?28; Комсомольская №?50; Комсомольская №?56; ул. Кирова №?12.

По ремонту системы электроснабжения завершены работы по двенадцати адресам: ул. Советской Армии №?7; ул. Чапаева №?3 и №?4; ул. Андреева №?27а, №?33а; ул. Свердлова №?20, 36, 42; в  пос. Подгорный: ул. Строительная №?23; ул. Лесная №?4, 6, 8.
В деревне Шивера на ул. Новая №?4 выполнен ремонт отопления и горячего водоснабжения.

В этом году в Железногорске запланированы работы по замене систем электроснабжения в 22 многоквартирных домах, по ремонту кровель в 30 домах, систему водоотведения заменят по 9 адресам, систему теплоснабжения и ГВС  — в 4 домах, сообщает муниципальный портал.



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