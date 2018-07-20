ВАЖЕН ТВОЙ ГОЛОС!

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В Железногорске продолжается голосование за способ оплаты за тепловую энергию



Голосование за способ оплаты за тепловую энергию в ЗАТО Железногорск проходит НА САЙТЕ АДМИНИСТРАЦИИ ЖЕЛЕЗНОГОРСКА.

Горожанам предложено выбрать из двух вариантов оплаты:

1. равномерно в течение календарного года по 1/12 каждый месяц (с перерасчетом по итогу года);

2. в течение отопительного сезона по факту потребления.

Более подробно о двух способах оплаты вы можете узнать на сайте администрации ЗАТО Железногорск, пройдя по ссылке:

http://www.admk26.ru/novosti/nid-12435.html